Ile Maurice: Navin Ramgoolam annonce une commission d'enquête

12 Décembre 2025
L'Express (Port Louis)

Le Premier ministre Dr Navin Ramgoolam est intervenu à l'Assemblée nationale ce vendredi 12 décembre au sujet du décès du détenu Andy Selmour, survenu à la prison de Melrose le 9 décembre dernier, vers 20 h 25. Il a indiqué que les informations fournies par le commissaire des prisons et le commissaire de police révèlent des faits particulièrement préoccupants.

À la suite de cet incident, le Superintendent of Prisons, Goburdhun Buldewo et l'Assistant Superintendent of Prisons Vijaysing Jhurry ont été interdits de leurs fonctions. Quatre détenus, identifiés grâce aux images de vidéosurveillance, comme ayant participé à l'agression, ont été transférés vers d'autres établissements pénitentiaires. Une enquête de la CID, dirigée par l'Assistant Superintendent of Police Seedeeyan, est en cours. Quinze dépositions ont déjà été enregistrées auprès d'officiers pénitentiaires, du personnel médical et de détenus.

Le Premier ministre a qualifié les faits de révoltants, rappelant que des troubles graves avaient déjà eu lieu à Melrose en juillet dernier. Il a annoncé la création d'une commission d'enquête, présidée par l'ancien juge Paul Lam Shang Leen, et a tenu à assurer à la famille de la victime, que toute la lumière sera faite sur ce drame.

Lire l'article original sur L'Express.

