Ile Maurice: Ossements calcinés et crâne de chien découverts dans un refuge du Nord

À la suite d'une plainte concernant des chiens jugés dangereux dans un refuge du Nord, la Mauritius Society for Animal Welfare (MSAW) est intervenue tôt dans la matinée du vendredi 12 décembre, accompagnée de la police. Sur place, les officiers ont découvert une situation qualifiée de choquante, tant en ce qui concerne l'état des lieux que les conditions de vie des animaux.

Selon les premières constatations, plus de 60 chiens se trouvaient sur le site sans eau, sans nourriture et sans abri adéquat pour se protéger des intempéries. Plusieurs animaux présentaient un comportement agressif, réagissant de manière dangereuse à l'approche de la clôture. Cette dernière a été jugée faible et insuffisamment sécurisée, représentant un risque réel pour le voisinage et pour les intervenants.

Les autorités ont également mis au jour des éléments particulièrement troublants : des ossements calcinés ainsi qu'un crâne de chien ont été retrouvés dans une poubelle à l'intérieur du refuge. Les chiens seraient laissés sans surveillance durant toute la journée, livrés à eux-mêmes, sans encadrement ni soins appropriés. Des officiers de la SOCO étaient présents sur les lieux.

Des preuves ont été photographiées, tandis que les restes d'ossements et le crâne ont été saisis par la police et transmis au Forensic Science Laboratory (FSL) pour analyses. Ces éléments pourraient s'avérer déterminants dans le cadre de l'enquête.

La MSAW rappelle que toute infraction aux dispositions de l'Animal Welfare Act constitue un délit grave. Une enquête est actuellement en cours, et la police est activement à la recherche du propriétaire du refuge. De son côté, la MSAW indique suivre le dossier de près et affirme que toutes les mesures nécessaires sont en train d'être prises face à la gravité des faits constatés.