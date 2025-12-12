Afrique: Le niveau de la CAN 2025 'sera très relevé', prédit un technicien sénégalais

Dakar — La prochaine édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), prévue pour démarrer le 21 décembre, est partie pour battre "plusieurs records" et sera d'un niveau "très relevé", a prédit le sélectionneur de l'équipe nationale locale de football du Sénégal, Souleymane Diallo.

"Je reviens du Maroc", pays qui va abriter la compétition, "les gens sont en train de s'activer autour de l'organisation. Le défi va résider dans la participation. Les pays qui vont participer à la CAN doivent s'attendre à un niveau très relevé. Le niveau sera très relevé en termes de participation", a-t-il dit dans un entretien avec l'APS.

Selon le technicien, par ailleurs entraîneur du Jaraaf de Dakar, le Maroc est déterminé à jouer sa partition sur le plan de l'organisation, mais aussi en termes de participation.

"En termes de niveau de jeu, le football africain, plus particulièrement la CAN peut se comparer à la Coupe du monde. Les joueurs que nous avons en Afrique ont le niveau mondial", estime Souleymane Diallo.

Pour Souleymane Diallo, des mesures ont été prises en termes d'organisation et de participation des joueurs de qualité pour la compétition.

"Nous aurons une CAN avec plus d'audience. Cette CAN est partie pour battre plusieurs records", a déclaré le technicien, enseignant-chercheur à l'Institut national supérieur de l'éducation populaire et du sport (INSEPS) de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar.

Il a toutefois regretté la décision de la FIFA de reporter, au 15 décembre, la date de libération des joueurs évoluant dans les pays européens, échéance initialement fixée au 8 décembre dernier.

"Le temps de préparation peut poser des problèmes" mais le Sénégal "aura l'avantage du climat à Tanger", ville devant lui servir de camp de base et qui "n'est pas loin des pays où évoluent la plupart de ses joueurs", a expliqué l'ancien préparateur physique de l'équipe nationale des moins de 20 ans.

Une CAN, "ce n'est pas seulement l'aspect organisationnel. La préparation est très importante, mais surtout la dynamique de groupe. L'environnement est un facteur de performance", a conclu Souleymane Diallo.