Sénégal: Un député signale le manque de forage et d'eau potable à Salémata

12 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le département de Salémata, dans la région de Kédougou (sud-est), ne compte qu'un seul château d'eau "en panne depuis plus de deux ans", a dénoncé le député Mamadou Lamine Souaré, vendredi, lors de la plénière de l'Assemblée nationale portant sur l'examen du budget ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement pour l'exercice 2026.

"Je suis un peu abasourdi quand j'entends des collègues parler de 3 ou 5 châteaux d'eau dans leur commune, parce que nous, dans tout le département de Salémata, nous n'avons qu'un château d'eau qui est en panne depuis plus de deux ans, et c'est inadmissible", a-t-il dénoncé.

L'accès à l'eau potable "constitue un luxe" dans la commune de Salémata, une situation à laquelle il est nécessaire de remédier, selon lui, alors que le Sénégal tend vers l'émergence.

"Par souci d'équité, je suis convaincu que Salémata sera pris en compte dans votre projet de 85 forages. Surtout que nous devons atteindre l'autosuffisance en eau en 2030", a-t-il dit en s'adressant au ministre de l'Hydraulique.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a réclamé la réhabilitation du forage de Salémata ville et l'implantation de nouveaux forages dans d'autres chefs-lieux de commune de cette partie du pays.

Dans cette zone de la région de Kédougou, "9 écoles sur 10 ne disposent pas d'eau et je précise que je ne fais pas allusion à de l'eau potable", a insisté le parlementaire, selon lequel dans les villages concernés, des femmes "marchent des kilomètres pour avoir de l'eau".

"Il y a beaucoup de cas de fièvre typhoïde en période d'hivernage, et c'est dû à la contamination des eaux consommées par les populations", a révélé M. Souaré, en demandant que des efforts soient faits par les autorités pour l'accès à l'eau potable.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.