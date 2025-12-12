Sénégal: Un député signale le manque de forage et d'eau potable à Salémata

Dakar — Le département de Salémata, dans la région de Kédougou (sud-est), ne compte qu'un seul château d'eau "en panne depuis plus de deux ans", a dénoncé le député Mamadou Lamine Souaré, vendredi, lors de la plénière de l'Assemblée nationale portant sur l'examen du budget ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement pour l'exercice 2026.

"Je suis un peu abasourdi quand j'entends des collègues parler de 3 ou 5 châteaux d'eau dans leur commune, parce que nous, dans tout le département de Salémata, nous n'avons qu'un château d'eau qui est en panne depuis plus de deux ans, et c'est inadmissible", a-t-il dénoncé.

L'accès à l'eau potable "constitue un luxe" dans la commune de Salémata, une situation à laquelle il est nécessaire de remédier, selon lui, alors que le Sénégal tend vers l'émergence.

"Par souci d'équité, je suis convaincu que Salémata sera pris en compte dans votre projet de 85 forages. Surtout que nous devons atteindre l'autosuffisance en eau en 2030", a-t-il dit en s'adressant au ministre de l'Hydraulique.

Il a réclamé la réhabilitation du forage de Salémata ville et l'implantation de nouveaux forages dans d'autres chefs-lieux de commune de cette partie du pays.

Dans cette zone de la région de Kédougou, "9 écoles sur 10 ne disposent pas d'eau et je précise que je ne fais pas allusion à de l'eau potable", a insisté le parlementaire, selon lequel dans les villages concernés, des femmes "marchent des kilomètres pour avoir de l'eau".

"Il y a beaucoup de cas de fièvre typhoïde en période d'hivernage, et c'est dû à la contamination des eaux consommées par les populations", a révélé M. Souaré, en demandant que des efforts soient faits par les autorités pour l'accès à l'eau potable.