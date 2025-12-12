Sénégal: Drainage des eaux pluviales et accès à l'eau potable - Les députés étalent leurs préoccupations

Dakar — Plusieurs députés ont alerté sur des problèmes liés au drainage des eaux pluviales et à l'accès à l'eau potable dans différentes zones du pays, vendredi, lors de la plénière de l'Assemblée nationale portant sur l'examen du projet de budget du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement pour l'exercice 2026.

"L'hivernage, en quelque sorte, continue toujours à Kounoune", dans le département de Rufisque, "car nous faisons des détours pour accéder à certains axes à cause des eaux pluviales stagnantes", a dénoncé la députée Mame Diarra Bèye, suggérant la mise en place d'un deuxième bassin de rétention dans cette zone de la région de Dakar.

Son collègue Youngare Dione a aussi fait état d'un problème d'accès à l'eau potable dans le département de Rufisque.

Le député Badara Diouf a également demandé la mise sur pied d'un programme de drainage des eaux pluviales dans la commune de Bambey, dans le centre du pays.

Il a aussi signalé "des coupures d'eau récurrentes" dans la même localité.

"Les routes sont impraticables à Saly résidence pendant l'hivernage, il faut penser à des projets de prévention", a suggéré la députée Amy Dabo, interpellant également le ministre de tutelle sur les "coupures d'eau persistantes" dans cette partie de la commune de Mbour (ouest).

"L'accès à une eau potable et de qualité est un problème majeur à Fatick", une commune située à l'ouest du Sénégal, a renchéri la députée Amy Ndiaye, en demandant l'élaboration d'un projet de renouvellement des anciens forages de la région.

"Je pense aussi que le budget alloué au renouvellement de ces anciens forages est insuffisant", a-t-elle fait remarquer.

"Gossas est en attente de branchements sociaux et dans certaines zones, il faut un renouvellement du réseau", a pour sa part souligné le député Adama Diallo.

De nombreux autres parlementaires ont par ailleurs insisté sur la vétusté ou la panne de forages dans beaucoup de localités situées dans les zones rurales.