Sénégal: Des 'living labs' pour accompagner les porteurs de projets (FDSUT)

Kaolack — Le Fonds de développement du service universel des télécommunications (FDSUT) a développé une approche innovante d'accompagnement à l'entrepreneuriat rural à travers notamment la création du "Living Labs" à Ndangalma (Diourbel) et à Kaolack (centre), des espaces d'innovation pour faciliter l'émergence et l'incubation de nombreux projets dans les secteurs agricole et agrosylvopastoral, a annoncé sa coordonnatrice, Ndèye Fatou Ndiaye Diop Blondin.

"Le FDSUT a développé une approche innovante d'accompagnement à l'entrepreneuriat rural à travers la création du +Living Labs+, des espaces d'innovation collaborative qui ont montré leur efficacité en facilitant l'émergence et l'incubation de nombreux projets dans les secteurs agricole et agrosylvopastoral, contribuant ainsi au développement économique local et à l'amélioration des revenus des communautés rurales", a-t-elle dit.

Elle s'exprimait, jeudi, au lancement officiel de la première édition de l'initiative "Pencum Innovation", une journée de réseautage et de promotion de la technologie et du numérique initiée par le FDSUT, sous la présidence de Mamadou Habib Kamara, adjoint au gouverneur de la région de Kaolack chargé du développement.

Placée sous le thème "L'impact du numérique dans le secteur primaire", l'objectif de cette activité est de créer un cadre de découvertes et d'échanges autour des "Living Labs" (laboratoires vivants, en anglais), a indiqué Ndèye Fatou Ndiaye Diop Blondin.

A travers "Pencum Innovation", le FDSUT a voulu présenter et sensibiliser les acteurs sénégalais aux méthodologies des "Living Labs" et à l'innovation ouverte, a-t-elle expliqué.

Il a souhaité, en outre, créer l'écosystème pour mobiliser les ressources nécessaires au renforcement et à la pérennisation des activités d'accompagnement des porteurs de projets, formuler des recommandations et mettre en place une feuille de route pour le déploiement des "Living Labs" au niveau des huit pôles territoriaux.

"Nous sommes à un autre volet de notre activité, notamment l'inclusion numérique et, à ce titre, nous avons choisi de mettre en valeur les +Living Labs+", a affirmé Ndèye Fatou Ndiaye Diop Blondin.

"Nous devons saisir cette occasion pour encourager les jeunes talents à innover, pour renforcer la compétitivité des producteurs, et pour amplifier l'impact des politiques publiques au service des populations", a préconisé, à son tour, l'adjoint au gouverneur de Kaolack.

Il a invité, ainsi, les collectivités territoriales, les services déconcentrés de l'État, les organisations paysannes, les opérateurs économiques, startups, partenaires techniques et financiers, à s'investir pleinement dans cette dynamique.

"C'est par la concertation, le partage de bonnes pratiques et la mutualisation des efforts que nous parviendrons à bâtir un écosystème numérique inclusif, créateur d'emplois et de valeur ajoutée au bénéfice de nos populations", a ajouté Mamadou Habib Kamara.

Mme Diop Blondin souligne qu'en lançant cette journée +Pencum Innovation+, "le FDSUT nous rappelle que l'innovation n'est pas un luxe, mais une exigence pour notre développement. Elle doit être participative, accessible et tournée vers les besoins réels des communautés", a dit.