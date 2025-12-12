Sénégal: Le ministre Cheikh Tidiane Dièye interpellé sur la qualité des grilles avaloirs et la fermeture du Canal de Fass

Dakar — Le député El Hadj Ousmane Fall a interpellé, vendredi, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement sur la qualité des grilles avaloirs situées au niveau de Colobane et la fermeture du Canal 4 de Fass, Gueule-Tapée, Colobane.

"Existe-t-il un projet de fermeture du Canal 4 de Fass ? Quel est le problème réel du réseau d'assainissement à Dakar ? Est-ce que les tuyaux utilisés sont conformes à la norme ?", a-t-il demandé en s'adressant au ministre Cheikh Tidiane Dièye.

M. Fall intervenait lors de l'examen de la session plénière de l'Assemblée nationale portant sur l'examen du projet de budget 2026 du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement.

Selon le parlementaire, une partie du Canal 4, à ciel ouvert, "tarde à être fermée" et constitue "un danger perpétuel pour les habitants".

"Il existe aussi un problème réel d'assainissement au niveau du quartier de Fass. Et j'alerte votre équipe par rapport à la construction d'habitations, à HLM Fass, sur deux canaux de drainage rendant les voies impraticables, en raison de ruissellement des eaux usées", a également révélé le député.

El Hadj Ousmane Fall a de même dénoncé la qualité des grilles avaloirs installées au rond-point de Colobane.

"En 2024, de belles grilles avaloirs ont été posées, mais elles sont toutes en état de dégradation. Alors, je me demande s'il y a un audit concernant les prestataires ayant confectionné ces grilles avaloirs ou au moins une supervision pour vérifier la qualité", a-t-il déclaré.

Selon lui, des équipes devraient veiller à la qualité des ouvrages réceptionnés pour éviter le problème "récurrent" du drainage des eaux de pluie.