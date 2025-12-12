Sénégal: La LSFP lance son application mobile , lundi

12 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) lance officiellement, lundi à partir de 12 heures, son application mobile " Sen Ligue pro" à son siège, annonce un communiqué reçu à l'APS.

Selon la LSFP, cette application marque une étape décisive dans la modernisation du football professionnel sénégalais (suivi des matchs, statistiques en temps réel, contenus exclusifs, meilleure visibilité des clubs et joueurs).

Elle ajoute que l'application est un " écosystème digital "pensé pour les supporters, les clubs et tous les passionnés du football sénégalais!

