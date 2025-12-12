Sénégal: Le budget 2026 du ministère de l'Hydraulique porté par trois grands programmes

Dakar — Le projet de budget du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, examiné vendredi par les députés, a été arrêté à 1 727 855 901 439 FCFA, en autorisations de paiement, contre 244. 854.160.962 francs CFA, a-t-on appris auprès de l'institution parlementaire.

Selon un rapport parlementaire remis aux journalistes, le budget du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement se structure en trois grands programmes.

Celui consacré au pilotage, à la coordination et la gestion administrative dispose de 3 519 244 726 FCFA en AE et en CP orientés vers des dépenses de personnel (656 182 000 FCFA) et d'acquisition de biens et services (218 062 726 FCFA).

Le programme dédié à la gestion intégrée des ressources en eau est doté de 22 481 051 670 FCFA en AE tandis que les CP sont estimés à 19 836 054 493 FCFA orientés vers des dépenses de personnel (222 119 000 FCFA) et d'acquisition de biens et services.

Le programme axé sur l'accès sécurisé à l'eau multi-usage dispose d'une ligne de 1 508 317 216 458 FCFA réservée aux dépenses de personnel (319 550 000 FCFA) et à l'acquisition de biens et services (233 195 198 FCFA).