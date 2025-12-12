Ile Maurice: Un Noël en musique et en lumière au Caudan

L'esplanade du Caudan Waterfront s'apprête à accueillir un spectacle à ciel ouvert où musique, danse et poésie s'entrelaceront pour célébrer Noël, le samedi 13 décembre à 19 heures.

Organisé par le Centre Nelson Mandela pour la culture africaine et créole, sous l'égide du ministère des Arts et de la culture et en partenariat avec Caudan Development Ltd, le spectacle Sinfoni Zetwal promet une soirée où l'émotion se mêlera à la magie des fêtes.

Un concept pensé comme un hommage aux étoiles

Le choix du titre n'est pas anodin : Sinfoni Zetwal évoque autant les étoiles qui guident les voyageurs que celles qui naissent et brillent sur la scène artistique mauricienne. Au-delà d'un simple concert, l'événement se veut être un pont entre les générations, un carrefour entre les arts et un espace où la culture créole se raconte autrement.

Selon les organisateurs, l'objectif est clair : offrir au public «un moment d'enchantement où la musique, la danse et la poésie se rencontrent sous les étoiles du Caudan Waterfront». Cette vision résolument inclusive se retrouve dans la mise en scène, construite comme une fresque vivante où artistes confirmés et talents émergents partageront la scène, accompagnés d'enfants, d'une chorale et d'un ensemble de musiciens.

La soirée débutera par une série de prestations musicales inédites, allant de solos aux interprétations collectives. Plusieurs tableaux raconteront, chacun à leur manière, les valeurs de Noël : la solidarité, la transmission et la lumière. Parmi les moments forts annoncés, un numéro dansé inspiré du ballet CasseNoisette sera revisité en Kreol Morisien, porté par un conte en slam - un clin d'oeil à la créativité mauricienne qui réinvente les classiques tout en les enracinant dans notre imaginaire local. Le clou du spectacle réunira l'ensemble des artistes, enfants compris, dans une montée finale conçue comme un chant d'unité et de partage.

Avec une distribution éclectique, la scène accueillera Ludmila Ono, Mr Snyp, Jean-Paul Desvaux, Jamily, Emlyn, Estelle Auriant et Tessa, une ballerine. Des voix connues de la scène artistique locale côtoieront ainsi de jeunes talents, illustrant l'ambition du Centre Nelson Mandela de promouvoir la diversité, la créativité et l'excellence culturelle mauricienne.

Au-delà du spectacle, Sinfoni Zetwal entend réaffirmer l'importance du vivre-ensemble. Dans un contexte où les fêtes de fin d'année rassemblent les familles et réveillent les traditions, ce projet culturel s'inscrit dans une démarche de communion, de mémoire et d'ouverture. «L'esprit universel de Noël - celui du partage, de la lumière et de la communion - doit pouvoir se vivre dans l'espace public, au coeur de la cité», soulignent les organisateurs.