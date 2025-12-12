Ile Maurice: Les autorités américaines appellent à la prudence face à la hausse des délits visant les voyageurs

Le Département d'État américain a relevé au niveau 2 son avis de voyage (Travel Advisory) concernant Maurice, invitant désormais ses ressortissants à faire preuve d'une vigilance accrue en raison d'une augmentation des crimes visant les visiteurs.

Publiée le 8 décembre, cette mise à jour introduit un indicateur spécifique lié à la criminalité et met en lumière une tendance préoccupante dans plusieurs zones touristiques du pays.

Selon les autorités américaines, la majorité des incidents rapportés relèvent de crimes opportunistes tels que le pickpocketing, le vol à la tire ou l'arrachage de sacs, notamment dans les centres commerciaux, sur les plages très fréquentées ou à proximité des distributeurs automatiques. L'avis fait également état d'infractions plus graves, incluant agressions, cambriolages, violences sexuelles et cas de harcèlement visant des femmes voyageant seules.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En réponse à ces incidents, Washington formule plusieurs recommandations : éviter toute résistance en cas de vol, rester attentif à son environnement, ne pas exhiber d'objets de valeur, privilégier les zones touristiques connues et faire preuve de prudence lors de l'utilisation des distributeurs de billets, en particulier la nuit. Les voyageurs sont aussi encouragés à s'inscrire au Smart Traveler Enrollment Program, un dispositif permettant à l'ambassade américaine de transmettre des alertes de sécurité et de faciliter les contacts en cas d'urgence.

Malgré sa réputation de destination paisible et sécurisée, Maurice se retrouve ainsi placée sous surveillance renforcée par Washington, qui rappelle que même les lieux touristiques les plus prisés peuvent présenter des risques. L'avis renvoie par ailleurs les voyageurs vers le Country Security Report for Mauritius ainsi que vers les coordonnées de l'ambassade américaine à Port-Louis pour toute assistance.