Burkina Faso: Initiatives présidentielles - Banfora a désormais son « Faso Meebo »

12 Décembre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Alpha Sékou BARRY

Le gouverneur des Tannounyan, Patrice Yéyé, a officiellement lancé les travaux de l'initiative présidentielle « Faso Meebo » dans la région, le jeudi 11 décembre 2025 à Banfora. Des centaines de pavés ont pu être coulés dans la cour de la Direction de la Police municipale pour ce premier jour des travaux.

Banfora a officiellement lancé son « Faso Meebo ». Le début des activités de cette initiative présidentielle a en effet été acté dans la région par le gouverneur Patrice Yéyé, dans l'après-midi du jeudi 11 décembre 2025 à Banfora. C'était dans la cour de la Direction de la Police municipale de Banfora.

Le gouverneur a insisté que « Faso Meebo » est une initiative de développement endogène voulue par le Président du Faso, avant de lancer un appel à tous les filles et fils de la région à soutenir cette initiative. Que ça soit avec du ciment, des agrégats, ou de la main d'oeuvre, pour Patrice Yéyé, tout le monde peut y contribuer afin de donner ensemble à la cité du paysan noir un nouveau visage.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En attendant il a remercié tous ceux qui se sont mobilisés au premier jour des travaux pour leur sens élevé du devoir. « Ensemble nous allons faire de Banfora une destination à ne pas manquer », a lancé le patron de la région. Le Président de la Délégation spéciale (PDS) de la commune de Banfora Yakouba Barro, a dans la même veine, lancé un appel pour solliciter l'accompagnement et la mobilisation des filles et fils de la région.

Ceci, a-t-il dit, afin que « Faso Meebo » soit un succès dans la région et surtout dans la commune de Banfora. « Nous sollicitons l'accompagnement surtout en agrégats, en eau, en ciment en moules », a-t-il affirmé.

Lire l'article original sur Sidwaya.

Tagged:
Copyright © 2025 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.