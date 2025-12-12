Burkina Faso: Initiatives présidentielles - Banfora a désormais son « Faso Meebo »

Le gouverneur des Tannounyan, Patrice Yéyé, a officiellement lancé les travaux de l'initiative présidentielle « Faso Meebo » dans la région, le jeudi 11 décembre 2025 à Banfora. Des centaines de pavés ont pu être coulés dans la cour de la Direction de la Police municipale pour ce premier jour des travaux.

Le gouverneur a insisté que « Faso Meebo » est une initiative de développement endogène voulue par le Président du Faso, avant de lancer un appel à tous les filles et fils de la région à soutenir cette initiative. Que ça soit avec du ciment, des agrégats, ou de la main d'oeuvre, pour Patrice Yéyé, tout le monde peut y contribuer afin de donner ensemble à la cité du paysan noir un nouveau visage.

En attendant il a remercié tous ceux qui se sont mobilisés au premier jour des travaux pour leur sens élevé du devoir. « Ensemble nous allons faire de Banfora une destination à ne pas manquer », a lancé le patron de la région. Le Président de la Délégation spéciale (PDS) de la commune de Banfora Yakouba Barro, a dans la même veine, lancé un appel pour solliciter l'accompagnement et la mobilisation des filles et fils de la région.

Ceci, a-t-il dit, afin que « Faso Meebo » soit un succès dans la région et surtout dans la commune de Banfora. « Nous sollicitons l'accompagnement surtout en agrégats, en eau, en ciment en moules », a-t-il affirmé.