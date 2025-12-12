Mme Fatoumata Jallow Tambajang, l'ancienne vice-présidente de la Gambie, a prétendu que le désir du président Barrow de contester un troisième mandat à la magistrature suprême du pays est la cause de l'échec de la Commission de Révision de la Constitution.

L'ancienne vice-présidente a fait ces remarques lors d'un forum de rencontre avec les jeunes dans un hôtel de la place intitulé : 'Un Dialogue avec les Jeunes Influenceurs'. Au cours de ce forum, elle a eu des discussions et échanges avec les jeunes leaders, les créateurs de contenus, et activistes sur des sujets de gouvernance et de développement national.

Mme Tambajang a déclaré à l'assemblée qu'elle est convaincue que le projet de nouvelle constitution n'a pas été adopté car il contenait des clauses qui auraient posé un obstacle aux ambitions du président Barrow de se maintenir au pouvoir. Elle a insisté que l'opportunité a été refusée aux Gambiens d'adopter une constitution moderne reflétant leurs aspirations pour l'avènement d'un système démocratique vertueux régenté par l'introduction de limites aux mandats présidentiels et la mise en place de mécanismes de contrôle et de suivi dans les ministères et institutions publiques.

Selon Mme Tambajang, le président Barrow nourrissait l'ambition de contester les élections pour un troisième mandat présidentiel. Cette ambition, elle est fermement convaincue, a influencé le climat politique entourant la Commission de Révision de la Constitution. Elle a mis un accent particulier sur le fait qu'une nouvelle constitution crédible et authentique reste indispensable en vue de stabiliser l'avenir politique du pays.

L'ancienne vice-présidente a promis que son administration donnerait une nouvelle impulsion à l'adoption d'une nouvelle constitution et réintroduirait les réformes indispensables au renforcement des institutions démocratiques et à la protection des droits des citoyens.

Au cours du forum de rencontre, Mme Fatoumata Jallow Tambajang a révélé ses projets-phare pour favoriser l'émancipation de la jeunesse, notamment transformer la Structure de Soutien à la Jeunesse, renforcer le Conseil National de la Jeunesse, vulgariser les opportunités de formation et d'apprentissage, et inciter les jeunes à poursuivre l'entreprenariat à travers le financement, la supervision, le suivi et l'enseignement de compétences techniques.

En outre, ce forum a procuré aux jeunes influenceurs une plateforme leur permettant de partager leurs perspectives sur l'état de la nation et de proposer des solutions qui pourraient façonner l'élaboration de politiques sociales à l'avenir. Ce dialogue reflète l'ambition de Mme Fatoumata Jallow Tambajang de permettre aux jeunes Gambiens de prendre une part active dans le processus de développement national.