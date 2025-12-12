Mr Abdoulie Sanyang, le ministre de l'intérieur, a donné la ferme assurance que le gouvernement a déjà donné des instructions en vue de la régularisation du statut des résidents de Ghana Town. Il a révélé que la Commission pour les Réfugiés de la Gambie a amorcé le processus de recensement en vue de la collecte des données nécessaires à l'identification des résidents éligibles pour obtenir la citoyenneté gambienne, et ce, selon les dispositions de la loi.

Il a fait cette déclaration en réponse à la question de l'honorable Membre de l'Assemblée Nationale représentant la circonscription de Sabach Sanjal, Musa Cham, sur une étude récente par la Commission pour les Réfugiés de la Gambie, l'Association de l'Alimentation et de la Nutrition de la Gambie, le Haut-commissariat pour les Réfugiés de l'ONU et des partenaires, montrant que 98.9% des résidents de Ghana Town considèrent la Gambie comme étant désormais leur mère-patrie , et ce, malgré le fait qu'ils sont toujours apatrides en raison de difficultés à obtenir des documents officiels leur conférant la citoyenneté gambienne. L'honorable membre de l'Assemblée Nationale a interrogé le ministre sur les démarches concrètes entreprises pour enrayer ces entraves juridiques.

Sur insistance de l'honorable membre de l'Assemblée Nationale concernant la mise en oeuvre de ce processus, le ministre de l'intérieur a révélé qu'un groupe de travail spécialement dédié à cette entreprise avait déjà été mis en place. « Un groupe de travail comprenant des représentants du Ministère de l'Intérieur, de la Commission pour les Réfugiés de la Gambie, du Département Juridique, et du Ministère de la Justice, a été créé, » a-t-il déclaré. Il a ajouté que le bureau régional du Haut-commissariat pour les Réfugiés de l'ONU basé à Dakar avait apporté une assistance financière à la mise en oeuvre du processus de régularisation. « Une fois que le processus d'identification sera achevé, les candidats éligibles obtiendront la citoyenneté gambienne. Cela est notre but, et nous souhaitons y arriver le plus tôt possible. »

Il a rappelé aux législateurs que cette initiative est en réponse à la promesse faite par le gouvernement au Haut-commissariat pour les Réfugiés de l'ONU à Genève.

L'honorable membre de l'Assemblée Nationale représentant la circonscription de Wuli East a demandé si le Ministère de l'Intérieur avait procédé à une enquête pour déterminer l'authenticité de la demande de citoyenneté des résidents de Ghana Town. Le ministre a répondu que de nombreux résidents sont nés en Gambie de parents eux-mêmes également nés dans le pays. Il a précisé qu'il incombe au groupe de travail de veiller à ce que le processus de régularisation soit conforme aux dispositions de la loi.

Malgré de multiples interruptions et points de contestation, le ministre de l'intérieur a constamment réitéré tout au long des échanges que le gouvernement a amorcé le processus, qu'un groupe de travail est opérationnel, que des partenaires ont été inclus dans le processus, et que l'objectif final est la conclusion du processus de régularisation le plus tôt que possible.

