Afrique du Nord: La participation des jeunes à la décision, catalyseur pour consolider la stabilité

La participation des jeunes à la décision constitue un réel catalyseur pour consolider la sécurité, la démocratie et la stabilité, ont souligné, mercredi à Marrakech, des panélistes réunis dans le cadre du Dialogue afro-arabe-islamique sur la démocratie, la paix et la sécurité.

Lors d'une session de débat placée sous le thème "La jeunesse et la participation au processus décisionnel pour la promotion de la sécurité, de la démocratie et de la stabilité", les participants ont également mis en avant l'importance d'impliquer davantage les jeunes des pays islamiques, arabes et africains dans les processus décisionnels pour renforcer la préservation de l'identité, de la souveraineté et de la résilience institutionnelle des Etats.

Ils ont également relevé que les mutations géopolitiques, les pressions sécuritaires et les exigences accrues de gouvernance, imposent d'intégrer les jeunes non seulement comme bénéficiaires des politiques publiques, mais comme "coproducteurs de décisions stratégiques", insistant, à cet effet, sur la nécessité de développer des mécanismes favorisant leur participation active, notamment au sein des institutions locales, parlementaires et consultatives.

"La durabilité de la stabilité politique dépend de la capacité des Etats à habiliter les jeunes, à renforcer leurs compétences en matière de gouvernance et à encourager leur implication dans l'élaboration et l'évaluation des politiques publiques, en particulier celles liées à la sécurité, à la cohésion sociale et à la protection des intérêts nationaux", ont estimé les intervenants.

Les discussions ont, par ailleurs, mis en lumière l'importance d'actualiser les cadres juridiques relatifs à la participation citoyenne, de promouvoir une culture institutionnelle ouverte au renouvellement générationnel et de soutenir les initiatives menées par la jeunesse qui "ont démontré leur efficacité dans la prévention des tensions, la médiation communautaire et la promotion de la culture démocratique".

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre de l'évènement "Marrakech, Capitale de la Jeunesse du Monde Islamique 2025", vise à renforcer la participation des jeunes aux processus décisionnels démocratiques, à consolider la paix et la sécurité, et à approfondir la coopération entre pays islamiques, arabes et africains dans les domaines de la paix et du développement durable.

Organisée par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (Département de la communication), en partenariat avec le Forum de la jeunesse de la coopération islamique et la Ligue des Etats arabes, cette rencontre de trois jours constitue une plateforme pratique et scientifique dédiée à la réflexion collective pour une démocratie inclusive, une paix durable et un développement fondé sur l'équité, la dignité et la stabilité.

Au programme figurent trois sessions thématiques axées sur "La jeunesse et la participation au processus décisionnel pour la promotion de la sécurité, de la démocratie et de la stabilité", "Le rôle des jeunes dans la prévention de l'extrémisme et la promotion de la culture de paix" et "Les partenariats et alliances de jeunesse pour une paix durable".