Maroc: Rencontre sur 'La langue arabe et les défis de la numérisation'

La Maison de la poésie (Dar Chiir) de Marrakech organise, le 12 décembre à la Cité ocre, la première édition du Forum "Al-Dad" sous le thème "La langue arabe et les défis de la numérisation".

S'inscrivant dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la langue arabe, cet événement illustre la démarche soutenue de Dar Chiir de Marrakech qui, en coordination avec ses partenaires et les acteurs culturels et médiatiques, s'attache à explorer des questions d'actualité concernant les défis auxquels la langue arabe est confrontée aujourd'hui, à l'heure où se multiplient les enjeux de la numérisation, indique un communiqué de la Maison de la poésie de Marrakech.

En interrogeant les défis auxquels la langue arabe est exposée dans les espaces numériques, cette manifestation culturelle ambitionne d'adopter une approche analytique, critique et scientifique pour faire face aux grands défis actuels, tout en faisant la lumière sur les dimensions essentielles permettant d'identifier les moyens susceptibles d'intégrer le nouvel environnement du monde numérique, souligne le communiqué.

Cette rencontre, qui entend renforcer la place de la langue arabe comme espace de dialogue et de réflexion, notamment dans les domaines de la numérisation et des technologies digitales, se veut aussi un espace scientifique permettant d'aborder les défis actuels auxquels la langue arabe est confrontée, en particulier face à l'expansion de l'Intelligence artificielle (IA), de la traduction automatique, des logiciels et des outils numériques.

Organisé en coordination avec la Faculté de la langue arabe de Marrakech, cet événement connaîtra la participation d'une pléiade de chercheurs qui se pencheront sur les mécanismes susceptibles de permettre à la langue arabe de relever les défis du numérique, en tenant compte de ses fondements historiques et linguistiques et en examinant les questions auxquelles elle se trouve aujourd'hui confrontée dans un domaine en perpétuelle révolution.

La manifestation accueillera également, dans le cadre d'une séance de lectures poétiques, la poétesse Amina El Mrini, qui partagera avec le public ses récentes créations poétiques, dans un moment où se rencontrent harmonieusement réflexion critique et texte poétique.