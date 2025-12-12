Maroc: Les grossistes prévoient une embellie des ventes au dernier trimestre 2025

Les grossistes anticipent une amélioration des ventes au cours des trois derniers mois de l'année 2025, selon ce qui ressort de l'enquête conjoncture menée par le Haut-Commissariat au plan (HCP) auprès des entreprises opérant dans le secteur du commerce de gros.

« Les anticipations des grossistes, pour le quatrième trimestre 2025, affichent une hausse du volume global des ventes selon 27% d'entre eux, et une stabilité selon 65% », a indiqué l'organisme public chargé de la production, de l'analyse et de la publication des statistiques officielles au Maroc.

Cette évolution serait principalement attribuable à la hausse prévue des ventes dans les branches des «Autres commerces de gros spécialisés » (qui comprend principalement le commerce de gros de combustibles, de minerais et de métaux), du «Commerce de gros de produits alimentaires, de boissons et de tabacs» et du «Commerce de gros de biens domestiques», a expliqué l'institution dans sa récente note d'information.

Selon la même source, 79% des chefs d'entreprise interrogés anticipent un niveau normal des commandes pour le quatrième trimestre 2025, tandis que 18% prévoient un niveau supérieur à la normale.

Concernant l'emploi, la majorité des grossistes (77%) estiment que les effectifs devraient rester stables contre 21% qui anticipent une hausse.

Il est à souligner que les appréciations dans le commerce de gros ont aussi porté sur l'évolution de l'activité au cours du troisième trimestre 2025, comme le relève le Haut-Commissariat dans sa note.

Des principales appréciations, il ressort que les ventes du secteur du commerce de gros sur le marché local auraient connu une augmentation au cours du précédent trimestre, selon les estimations de 20% de grossistes. Tandis que 72% d'entre eux font état d'une stabilité.

Cette évolution serait due principalement à la hausse des ventes dans le «Commerce de gros de produits alimentaires, de boissons et de tabacs» et le «Commerce de gros de biens domestiques», a fait savoir l'institution rapportant que les chefs d'entreprise ont également fait état de la baisse des ventes dans le «Commerce de gros de produits agricoles bruts et d'animaux vivants».

S'agissant de l'emploi, 84% des chefs d'entreprise estiment qu'il aurait connu une stabilité au troisième trimestre.

Il ressort par ailleurs de la note du HCP que les stocks de marchandises se seraient situés à un niveau normal selon 88% des grossistes, tandis que « la tendance observée des prix de vente aurait affiché une stabilité selon 69% des chefs d'entreprise, et une hausse selon 27% d'entre eux », a indiqué l'institution.