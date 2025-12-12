Maroc: Les opportunités d'investissement dans les provinces du Sud du Royaume mises en avant à Paris

Les opportunités d'investissement dans les provinces du Sud du Royaume et les réalisations qui y sont accomplies ont été mises en avant, mercredi à Paris, lors d'une rencontre avec la participation d'un parterre d'opérateurs économiques français et plusieurs membres de la communauté marocaine établie en France. Mise en relief des énormes potentialités d'investissement offertes aux MRE

Initiée par l'Association "Maroc entrepreneurs", en partenariat avec la Fédération française "InfraNum", cette rencontre a permis aux directeurs généraux des Centres régionaux d'investissement (CRI) des trois régions du Sud du Royaume -- Laâyoune-Sakia El Hamra, Guelmim-Oued Noun et Dakhla-Oued Eddahab -- de mettre en relief les énormes potentialités d'investissement offertes aux MRE, ainsi que la dynamique de développement remarquable que connaissent ces territoires.

Elle a également été l'occasion de rappeler les différents dispositifs d'accompagnement destinés aux investisseurs souhaitant profiter pleinement des atouts que ces régions offrent pour y implanter et développer leurs projets.

Dans une déclaration à la MAP, Zineb Hatim, présidente de "Maroc entrepreneurs", a indiqué que cette initiative s'inscrit pleinement dans la volonté de renforcer et d'accélérer l'investissement dans les provinces du Sud, territoires stratégiques au coeur du rayonnement économique du Royaume.

Le Maroc, et plus particulièrement les provinces du Sud, offre aujourd'hui des opportunités exceptionnelles aux MRE, a-t-elle dit, tout en mettant en exergue le rôle central des CRI dans l'accompagnement et l'orientation des investisseurs issus de la diaspora vers les secteurs porteurs.

Le directeur général du CRI de Dakhla-Oued Eddahab, Ahmed Khathir, a, de son côté, souligné le rôle "essentiel" des Marocains du monde dans le développement des provinces du Sud, ajoutant que cette rencontre représente une véritable opportunité de s'engager, de passer à l'action et de tirer parti du "fort potentiel" qu'offrent ces territoires.

Le responsable, qui a énuméré les secteurs porteurs dans le Sud du Royaume, notamment l'économie bleue, le tourisme et les énergies renouvelables, a également assuré que les CRI sont pleinement mobilisés et prêts à accompagner tout porteur de projet de la diaspora souhaitant s'implanter dans ces régions.

Après avoir mis en avant les dispositifs d'accompagnement des investisseurs (guichet unique, charte d'investissement, incitations fiscales, services d'appui..), le directeur général du CRI de Laâyoune-Sakia El Hamra, Mohamed Jifer, a indiqué que les provinces du Sud disposent de nombreux atouts, tels que l'infrastructure portuaire, la connectivité et les énergies renouvelables, faisant observer que tous les éléments y sont réunis pour développer des projets à forte valeur ajoutée et innovants, notamment dans la biotechnologie marine, l'agriculture moderne et l'industrie manufacturière de la pêche.

M. Jifer a, en outre, insisté sur l'importance d'un cadre structuré et d'un réseau d'informations complet pour aligner les projets des investisseurs sur les besoins réels d'investissement. Selon lui, la mise en relation et la collaboration étroite entre acteurs sont essentielles pour permettre à chacun de saisir les opportunités offertes.

Pour le directeur général du CRI de Guelmim-Oued Noun, Mohamed Assouss, l'essentiel est de concentrer les efforts sur les projets capables de renforcer notamment le secteur privé, en tirant parti de la diversité des atouts des provinces du Sud du Royaume, qu'ils soient économiques, naturels, culturels, historiques ou touristiques.

D'après lui, toutes ces richesses représentent un potentiel majeur qu'il convient de pleinement exploiter pour stimuler l'innovation, diversifier les activités économiques et créer de nouvelles opportunités de développement durable et inclusif.

Pour sa part, le vice président de la Fédération française de professionnels du secteur des infrastructures de télécommunications "InfraNum", Stephan Lelux, a mis en relief les perspectives offertes par de grands projets d'infrastructures numériques dans les régions des provinces du Sud du Royaume, qui peuvent accompagner le développement dans différents domaines.

Il a cité, notamment, la logistique autour du port de Dakhla, et l'innovation agricole grâce à l'utilisation des technologies et des réseaux de capteurs, faisant savoir que toutes ces ambitions que le Maroc a autour de ces trois régions, "qui sont des piliers du développement et de la croissance économique des prochaines années", suscitent un intérêt particulier de la part de la Fédération.

Ludovic Provost, directeur des affaires publiques du groupe français "Sogetrel", hôte de la rencontre, a indiqué que son groupe, déjà implanté à Casablanca, suit avec grand intérêt les projets d'investissement dans les provinces du Sud, soulignant "l'ampleur" et le "potentiel énorme" de ces initiatives, en particulier les projets ambitieux de développement de la ville de Dakhla.