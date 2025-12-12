Maroc: Taux directeur - BKGR prévoit un statu quo à l'issue du prochain Conseil de BAM

Le quatrième et dernier Conseil de Bank Al-Maghrib (BAM) au titre de l'année 2025, prévu mardi prochain, devrait maintenir inchangé le taux directeur (TD), prévoit BMCE Capital Global Reserach (BKGR).

"Nous pensons que la Banque Centrale optera pour un 2ème statu quo du taux directeur afin de consolider les acquis et de préserver une marge de manoeuvre en 2026, année qui devrait coïncider avec le passage vers un régime de ciblage de l'inflation", indique BKGR dans un récent "Flash Strategy".

D'après la même source, ce Conseil intervient dans un contexte particulièrement contrasté avec une économie nationale qui fait preuve d'une dynamique certaine illustrée par une croissance qui se consolide, une inflation contenue et des indicateurs conjoncturels bien orientés, et un environnement international toujours marqué par des incertitudes géopolitique et géoéconomique brouillant la visibilité à court terme, rapporte la MAP.

Dans le cadre de l'élaboration de ce "Flash Strategy", BKGR a également procédé à un sondage auprès de plusieurs investisseurs institutionnels marocains afin de recueillir leurs opinions quant à l'évolution de la politique monétaire du Royaume.

Ce sondage a révélé un avis très mitigé sur l'issue de la décision du Conseil de BAM avec 50% des votants tablant sur un statu quo et 50% sur une baisse du taux directeur.

En outre, une grande majorité des sondés (80%) considèrent que le TD cible de la Banque centrale pour 2026 serait de 2%.

BKGR souligne aussi que 100% des interrogés comptent favoriser le marché Action dans leur allocation d'actifs compte tenu de leur anticipation de politique monétaire.