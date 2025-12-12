Maroc: Saut d'obstacles - La 11ème édition de la Coupe du Trône 2025à Dar Es Salam

La Fédération Royale marocaine des sports équestres (FRMSE) annonce la tenue de la 11ème édition de la prestigieuse Coupe du Trône de saut d'obstacles 2025, placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, les 13 et 14 décembre à Dar Es Salam à Rabat.

Couronnant des phases éliminatoires très disputées, marquées par une forte participation des clubs nationaux et un niveau technique croissant, les meilleures équipes se disputeront la finale sur la mythique piste de Dar Es Salam à Rabat, indique un communiqué de la FRMSE. Haute de ses onze années d'existence, la Coupe du Trône de saut d'obstacles met en compétition les meilleures équipes équestres nationales et célèbre l'excellence des sports équestres au Maroc, à l'issue d'un long parcours qualificatif.

Elle fait partie en effet d'une panoplie de manifestations sportives organisées par la FRMSE tout au long de l'année, dans le but de développer et de faire rayonner les sports équestres dans le Royaume, ajoute la même source.

La 11è édition s'inscrit ainsi dans une dynamique globale visant à renforcer la performance sportive et à soutenir l'émergence d'une nouvelle génération de cavaliers marocains, précise le communiqué. Après des épreuves d'échauffement officielles, samedi prochain, la finale sera disputée dimanche en deux manches pour déterminer l'équipe vainqueur 2025.

Les 10 équipes qui prendront part à la finale de la Coupe du Trône 2025 sont le Cercle amical français de Casablanca, le Club équestre Oued Ykem, l'Ecole Royale de cavalerie, l'Etrier de Casablanca (Equipes A et B), la Garde Royale, le RCE du Détroit, le RCE Tanger (équipe B) et le RCSE Dar Es Salam (équipes A et B).