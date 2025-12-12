Sénégal: Ousmane Sonko annonce la baisse du prix de l'électricité à partir du 1er janvier 2026

Dakar — Le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé, jeudi, la baisse du prix de l'électricité à partir du 1er janvier 2026, selon un ciblage qui touchera les ménages les plus vulnérables.

"Le prix de l'électricité va baisser à partir du 1er janvier 2026. Cette mesure va concerner près d'un million deux cent mille foyers", a-t-il dit, en langue wolof, au cours de l'interview dénommée "Xibaaru Conseil des ministres", avec la ministre porte-parole du gouvernement Marie Rose Khady Fatou Faye.

Cet entretien avec un membre du gouvernement, qui a lieu au sortir du Conseil des ministres est un rendez-vous hebdomadaire institué dans la foulée du dernier remaniement ministériel intervenu le 6 septembre dernier.

L'annonce de la baisse du prix de l'électricité fait suite à celles de 70 francs CFA sur le prix du litre d'essence, qui est passé de 990 francs CFA à 920 francs CFA, et de 75 francs CFA sur celui du gasoil, qui s'établit désormais à 680 francs CFA contre 755 francs CFA, décidées par le gouvernement le 6 décembre.

Ces mesures visent, selon l'Etat du Sénégal, à soutenir le pouvoir d'achat des ménages, à accompagner les opérateurs économiques et à consolider la transparence dans la fixation des prix des produits pétroliers.

Au mois d'octobre, le Premier ministre avait promis ces baisses sur les prix des produits pétroliers et de l'électricité, alors que le Sénégal fait face à une tension de ses finances publiques et que le Fonds monétaire international (FMI) avec qui le Sénégal est en discussion pour un nouveau programme, a exhorté les autorités à réduire les subventions énergiques.

Au cours de son entretien avec la porte-parole du gouvernement, Ousmane Sonko a justifié ces baisses par la volonté du chef de l'Etat de toujours chercher des solutions aux problèmes des populations, quelles que soient les difficultés et contraintes économiques.