Sénégal: L'hydraulique rurale sera gérée par l'État, le secteur privé et les collectivités territoriales, selon Cheikh Tidiane Dièye

Le gouvernement veut faire en sorte que la gestion de l'eau dans les zones rurales soit partagée entre l'État, le secteur privé et les collectivités territoriales, a dit le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, aux députés, vendredi.

"Nous voulons que la gouvernance hydraulique dans les zones rurales soit partagée entre l'État, le secteur privé et les collectivités territoriales", a-t-il affirmé devant les députés réunis pour examiner le budget 2026 du ministère qu'il dirige.

M. Dièye souhaite "une rupture" de la politique jusque-là menée par l'État en matière d'hydraulique rurale.

Une "nouvelle forme" de gestion de l'eau est nécessaire pour le monde rural, selon lui.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Pour y arriver, ce ne sera plus le secteur privé qui va gérer à lui seul l'hydraulique rurale. L'État sera partie prenante de la gouvernance de l'eau dans les zones rurales", a-t-il dit, rappelant que "c'est le cas dans les zones urbaines, avec la société SEN'EAU".

Une "autre nouveauté" que l'État veut apporter à l'hydraulique rurale va consister à impliquer les collectivités territoriales, selon Cheikh Tidiane Dièye.

Cette démarche permettra de résoudre les problèmes auxquels le monde rural est confronté en matière d'approvisionnement en eau, car les "responsabilités" seront "partagées", a-t-il expliqué.

"Il y a souvent des manifestations ou des altercations dans les zones rurales. Elles sont généralement liées à la gestion des forages", a relevé le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement.

"Notre souhait, c'est que le monde rural puisse accéder à une eau de qualité, au même titre que les habitants des zones urbaines", a ajouté M. Dièye.