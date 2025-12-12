Afrique: Mondial 2026 - Le président Bassirou Diomaye Faye va assister au match Sénégal-France (FSF)

Dakar — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, va assister à la première rencontre de l'équipe nationale du Sénégal de football face à celle de la France, en Coupe du Monde, le 16 juin 2026, à New Jersey, dans la banlieue de New York, aux Etats-Unis d'Amérique, a-t-on appris de source officielle.

"L'ambassadeur du Sénégal à Washington a confirmé que son excellence, Monsieur Bassirou Diomaye Faye, président de la République du Sénégal, assistera au premier match des Lions à New Jersey", indique, dans un communiqué, le Comité exécutif (COMEX) de la Fédération sénégalaise de football (FSF), lors d'une réunion tenue vendredi.

Logé dans la poule I, le Sénégal va affronter en phase de groupe la France, la Norvège et le vainqueur des matchs de barrage intercontinental qui mettront aux prises la Bolivie, l'Irak et le Suriname.

La Coupe du Monde de la FIFA 2026 se déroule du 11 juin au 19 juillet 2026 au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

Le Comité exécutif de la FSF est revenu sur le tirage au sort de la Coupe du Monde FIFA 2026 et sur le choix du futur camp de base des Lions, lit-on également dans le communiqué.

"Une agence spécialisée a été contactée pour accompagner la Fédération [sénégalaise de football] dans ce processus, en collaboration avec l'ambassade du Sénégal à Washington. Une mission visitera l'ensemble des camps de base disponibles", souligne la même source.

Concernant les matchs de préparation, le COMEX de la FSF ajoute qu'un contrat est d'ores et déjà signé pour une rencontre amicale devant opposer les États-Unis et le Sénégal, le 31 mai 2026.

Des propositions venues d'Arabie Saoudite et d'Argentine sont également en cours de finalisation en perspective de la fenêtre FIFA du mois de mars 2026, ajoute l'instance fédérale.