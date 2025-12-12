Sénégal: Louga - 5 100 personnes handicapées bénéficient des bourses de sécurité familiale (Officiel)

Louga — Quelque 5 100 personnes vivant avec un handicap sont bénéficiaires du Programme national de bourses de sécurité familiale (PNBSF) dans la région de Louga, a déclaré, jeudi, la chargée de l'accompagnement des familles à la Délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale (DGPSN).

Loly Diouf Guèye s'exprimait à l'issue d'un atelier régional portant sur la restitution des résultats de l'étude Genre et Handicap dans le système de protection sociale, dans les régions de Louga et Ziguinchor.

Elle a rappelé que "9 314 ménages au total perçoivent ces bourses dans la région, soit plus de 14 000 ménages bénéficiaires de programmes sociaux", précisant qu'à l'échelle nationale, 64 000 personnes handicapées bénéficient des bourses de sécurité familiale.

Mme Guèye a souligné que l'étude "montre que les personnes handicapées souhaitent être intégrées dès le début des processus de conception, de mise en oeuvre et d'évaluation des projets de développement".

Elle a insisté sur une recommandation majeure de la rencontre, à savoir l'accès à l'information pour les personnes handicapées.

Elle a également plaidé pour une meilleure accessibilité des services sociaux et un renforcement des capacités des personnes handicapées.

Selon elle, les prochaines étapes consisteront à "dérouler une feuille de route avec l'ensemble des secteurs concernés pour intégrer pleinement la dimension handicap dans les programmes sociaux tels que le PNBSF, la Couverture maladie universelle et le Régime simplifié du petit contribuable"

L'adjoint au gouverneur de Louga chargé du développement, Papa Leity Mar, a, pour sa part, exprimé sa "satisfaction" à l'issue de la restitution de l'étude réalisée dans les régions de Louga et Ziguinchor, choisies pour leur "profil éco géographique représentatif".

Il a rappelé que le Sénégal "a ratifié plusieurs conventions internationales engageant les États à adopter des politiques inclusives tenant compte du genre et du handicap", et noté "une évolution positive dans la prise en charge de ces dimensions".

Mettant en évidence les progrès réalisés dans la représentativité, il a fait savoir que "les personnes vivant avec un handicap ont aujourd'hui une meilleure présence dans les institutions, et la région de Louga illustre aussi la promotion des femmes à des postes de responsabilité".