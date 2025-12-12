Sénégal: Eau - Des parlementaires dénoncent la cherté du coût des branchements proposés par les structures de distribution

Dakar — Des députés ont dénoncé, vendredi, la cherté du coût des branchements des équipements hydrauliques par les sociétés en charge de la distribution du liquide précieux.

Lors du passage du ministre de l'Hydraulique et l'Assainissement vendredi à l'Assemblée nationale dans le cadre de l'examen du budget 2026, la cherté des coûts des branchement a particulièrement intéressé les parlementaires.

"A Bignona, nous avons un réel problème de branchements car le coût est excessivement cher, allant jusqu'à 300 mille de francs CFA", a indiqué la députée Ousmane Sonko.

Intervenant lors de l'examen du projet de budget 2026 du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, elle a insisté sur la "cherté des branchements qui constitue un véritable frein à l'accès à l'eau potable".

Députée membre du groupe de la majorité parlementaire Pastef-Les Patriotes Ousmane Sonko a également soulevé des difficultés liées à l'évacuation des eaux pluviales dans la commune de Bignona, l'un des départements de la région de Ziguinchor dans la partie sud du pays.

"Bignona a besoin d'une extension de réseaux pour le drainage des eaux de pluies et aussi de réseaux d'assainissement", a plaidé Ousmane Sonko, députée issue du département de Bignona.

Elle a également invité les pouvoirs publics à procéder à la réhabilitation des forages dans tous les villages de la commune de Bignona.

Fama Bâ, une autre députée, a abordé le même sujet lors de son intervention en dénonçant la cherté des branchements d'eau à Saint-Louis dans le nord du pays.

"Lorsque je procédais à la construction de ma maison, j'ai déboursé 300 mille de francs CFA, alors que la conduite la plus proche de ma demeure est à peine à 10 mètres", a-t-elle déploré.

La parlementaire a estimé que l'existence de branchements sociaux "ne règle pas non plus le problème" lié à la cherté des coûts de branchements.

"Les branchements sociaux sont à hauteur de 14 000 francs CFA certes, cependant c'est un calvaire. Il est difficile pour les populations vulnérables d'avoir accès à ces branchements dans des délais requis", a regretté Fama Bâ.