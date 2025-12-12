Sénégal: Matam - Des acteurs communautaires formés à l'utilisation d'outils de collectes de données sur les MGF

Matam — Des acteurs communautaires comprenant des membres du Comité départemental de la protection de l'enfance (CDPE), des jeunes et leaders d'opinion, investis dans la lutte contre les mutilations génitales féminines (MGF) dans la région de Matam (nord) ont été formés, vendredi, à l'utilisation d'outils de collecte de données et de suivi communautaire des progrès enregistrés pour l'éradication de cette pratique punie par la législation sénégalaise.

"A la suite d'un atelier national tenu à Matam, nous avons initié cette rencontre pour présenter les outils de collecte de données et de suivi des progrès communautaires à plusieurs acteurs engagés dans la lutte contre les MGF, notamment les acteurs communautaires, les religieux, les jeunes filles et garçons et des agents de l'administration", a fait savoir Sohibou Ly, directeur du Centre Conseil Adolescents (CCA) de Matam.

Il s'exprimait au cours d'un atelier de découverte et de partage des outils communautaires pour l'abandon des MGF, en présence de l'adjoint au préfet de Matam, Youssoupha Sèye.

Parmi ces outils figurent la "ligne de vie", c'est-à-dire la trajectoire de la fille native de Matam jusqu'à son âge majeur, la boîte de genre qui s'intéresse au comportement de la fille dans une communauté donnée.

Il y a aussi l'outil des deux tableaux pour lequel deux questions précises sont posées aux acteurs concernant leur opinion sur la pratique de l'excision, et l'outil carte flash qui est une méthode d'entretien individuel, à travers la projection d'images portant sur des cérémonies de pratique des mutilations génitales féminines.

"Tous ces outils permettront de récolter des données sur la pratique des mutilations génitales féminines", a souligné le directeur du Centre Conseil Adolescents de Matam, qui est par ailleurs membre du Comité départemental de la protection de l'enfance.

D'après les tendances, les MGF sont toujours pratiquées dans la région de Matam dès le bas âge, a-t-il relevé, ajoutant, par ailleurs, que "les données ont aussi montré que les mariages d'enfants ont connu une baisse dans la région".