Afrique: CAN 2025 - Les Lions en regroupement à partir de lundi (FSF)

Dakar — Les Lions du Sénégal entament lundi leur regroupement préparatoire pour la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025, avant de prendre leur départ par vol spécial pour Tanger au Maroc, où ils vont prendre part à cette compétition continentale, a-t-on appris, vendredi, de source officielle.

Le départ des Lions pour Tanger est prévu le vendredi 19 décembre, indique un communiqué du Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football (FSF).

Il annonce que la cérémonie officielle de remise du drapeau national aux Lions se tiendra le mercredi 17 décembre 2025, à la salle des Banquets du Palais présidentiel, à partir de 17h00.

Le Comité exécutif de la FSF renseigne aussi qu'une mission avancée, récemment venue de Tanger pour préparer la compétition, a permis de finaliser les dispositions techniques et logistiques relatives à la CAN 2025".

Le Comité a insisté sur la nécessité de garantir une circulation fluide et uniforme de l'information, "afin d'éviter toute asymétrie".

"La FSF a félicité la Fédération royale marocaine de football pour sa collaboration, ainsi que l'État du Sénégal, qui a déjà pris en charge les frais d'hôtel de la délégation", indique la même source.

L'instance fédérale informe qu'un bureau dédié à la facilitation de l'obtention des Fan ID (un numéro d'identification délivré pour obtenir un billet d'accès aux stades) été mis en place au siège de la Ligue sénégalaise de football professionnel.

L'entraîneur national, Pape Thiaw va dévoiler samedi la liste des 28 joueurs devant participer à la CAN 2025, prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc.

L'équipe nationale du Sénégal va évoluer dans le groupe D de cette compétition, en compagnie de celles du Bénin, du Botswana et de la République démocratique du Congo (RDC).

Basés dans la ville de Tanger, les coéquipiers de Sadio Mané y disputeront leurs matchs de poules le 23 décembre contre le Botswana, le 27 décembre contre la RD Congo et le 30 décembre contre le Bénin.