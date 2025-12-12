Afrique: CAN 2025 et Mondial 2026 - La SEN-PNA offre un lot de médicaments aux Lions du football

Dakar — La SEN Pharmacie nationale d'approvisionnement (SEN-PNA) a offert un lot de médicaments à la Fédération sénégalaise de football (FSF) en perspective de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025 et la Coupe du monde 2026, a constaté l'APS.

La remise de ce don au président de l'instance dirigeante du football sénégalais, Abdoulaye Fall, a été effectuée, vendredi, par le directeur de la SEN-PNA, le docteur Seydou Diallo.

Prenant la parole lors de la cérémonie, le président de la FSF, Abdoulaye Fall, a salué le geste de la SEN-PNA venue "accompagner spontanément" la structure en charge du football dans la préparation de la CAN et du Mondial.

Selon lui, les deux structures doivent nouer un partenariat dans le futur, exprimant dans le même temps le souhait de la FSF d'ouvrir un compte au sein de la SEN-PNA.

De son côté, le docteur Seydou Diallo a réaffirmé l'engagement de la société nationale qu'il dirige à soutenir les Lions du football, afin de "renforcer le travail du staff médical" de l'équipe nationale.

Le directeur général de la SEN-PNA a, en outre, souligné que cette initiative de remise de dons de médicaments à la FSF s'inscrit dans le cadre d'un partenariat durable.

Le sélectionneur national, Pape Thiaw, a annoncé la publication de la liste des 28 joueurs retenus pour la CAN 2025, prévue du 21 décembre au 18 janvier au Maroc, pour samedi.

L'équipe nationale du Sénégal va évoluer dans le groupe D, en compagnie de celles du Bénin, du Botswana et de la République démocratique du Congo (RDC).

Basés dans la ville de Tanger, les coéquipiers de Sadio Mané y disputeront leurs matchs de poules le 23 décembre contre le Botswana, le 27 décembre contre la RD Congo et le 30 décembre contre le Bénin.