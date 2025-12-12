Afrique: Le Bénin publie une liste de 28 joueurs pour la CAN 2025

12 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le sélectionneur national du Bénin, Gernot Rohr, a publié, vendredi 12 décembre, une liste de 28 joueurs pour la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025, sans l'avant-centre Andreas Hountondji et l'ailier gauche Felipe Dos Santos.

Hountondji et Dos Santos, deux joueurs majeurs de l'équipe béninoise, sont tous les deux blessés.

Voici la liste du Bénin pour la CAN 2025 :

  • gardiens : Djandjinou Marcel, Obassa Serge, Allagbé Kassifa Saturnin ;
  • défenseurs : Attidjikou Samadou, Fassinsou Rodrigue, Ouroou Tamimou, Verdon Olivier, Azongnitode Charlemagne, Kiki David, Roche Yohan, Moumini Rachid, Tijani Mohamed ;
  • milieux de terrain : Ahlivi Mattéo, Ahouangbo Mariano, Ahoundo Gislain, D'Almeida Sessi, Dokou Dodo, Hassane Imourane, Kossi Rodrigue ;
  • attaquants : Akimey Adam, Dossou Jodel, Rachidou Razack, Tosin Aiyegun, Aloko Rodolfo, Mounié Steve, Tessilimi Olatoundji, Amoussou Romaric, Olaïtan Junior.

Le Bénin, le Botswana, la République démocratique du Congo et le Sénégal composent la poule D de la CAN prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, au Maroc.

