Sénégal: Accès à l'eau - Une parlementaire plaide pour un programme spécial d'urgence à Sédhiou

Dakar — La députée, Ndèye Fatou Mané a plaidé, vendredi, à l'hémicycle en faveur d'un programme spécial d'urgence visant à garantir l'accès à l'eau potable pour tous les habitants du département Sédhiou (sud) où plusieurs villages n'ont pas un accès régulier à l'eau.

"Ce programme spécial d'urgence pour le département Sédhiou doit mettre fin aux inégalités d'accès à l'eau et aux pannes répétitives des forages", a-t-elle dit, lors de la plénière de l'Assemblée nationale portant sur le vote du budget 2026 du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement.

"L'accès à l'eau est une urgence dans le département de Sédhiou où plusieurs villages n'ont pas un accès régulier à l'eau en abondance et en qualité", a-t-elle ajouté en s'adressant au ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye.

Ce problème, a-t-elle déploré, impacte directement sur la santé des populations, sur les activités agricoles et la stabilité sociale. "A cela s'ajoutent des pannes répétitives des forages de plusieurs villages", a-t-elle signalé.

La députée a invité la tutelle à prendre des mesures urgentes pour la réparation de ces forages, et le renforcement de leur capacité en vue d' approvisionner convenablement tous les villages du département.

Du côté de Saka, une localité de Sédhiou, a-t-elle poursuivi, nous sollicitons des analyses de potabilité pour garantir la qualité de l'eau.

Elle a rappelé que l'accès à l'eau est un droit fondamental pour les populations du Pakao qui ne peuvent plus attendre l' accès équitable et sécurisé à l'eau.