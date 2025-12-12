Sénégal: Un député affligé par l'absence d'un accès équitable à l'eau dans toutes les localités du pays

Dakar — Le député Alphonse Mané Sambou, membre de la majorité parlementaire (Pastef-Les patriotes) a appelé, vendredi, à l'équité dans l'accès à l'eau, soulignant que de nombreuses localités, principalement rurales, n'en disposent pas.

"Il faut que l'accès à l'eau soit une équité pour l'ensemble des localités du Sénégal", a-t-il déclaré.

Intervenant au cours de la plénière pour le vote du budget 2026 du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, le parlementaire a dénoncé un manque d'équité dans l'accès au liquide précieux, estimant qu'elle est "inacceptable dans un pays qui se veut champion de l'équité".

Il a insisté sur l'absence de forages dans de nombreuses localités dont le département d'Oussouye (sud) où "l'on ne trouve que deux forages dans une commune"

Pendant ce temps, a-t-il déploré, "on entend, ici, parler d'autres commune avec des dizaines voire des centaines de forages".

"Il ne faudrait pas que l'équité soit un slogan. Il faut que ce soit une réalité", a insisté Alphonse Mané Sambou.

Il a invité les pouvoirs publics à "rectifier le tir" dans la mise en place des infrastructures hydrauliques notamment dans les localités rurales.

Le député a suggéré le renforcement de la Société nationale des eaux du Sénégal (SONES) "pour que l'ensemble des Sénégalais puisse bénéficier de branchements".

Le projet de budget du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, examiné vendredi par les députés, a été arrêté à 1 727 855 901 439 FCFA, en autorisations de paiement, contre 244. 854.160.962 francs CFA, a-t-on appris auprès de l'institution parlementaire.