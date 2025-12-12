Sénégal: Quatre chocs au menu de la septième journée de Ligue 1

12 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Quatre chocs sont au menu de la septième journée de la Ligue 1 sénégalaise, dont la rencontre devant opposer l'US Gorée-AS Pikine et celle qui va opposer le Casa Sports à Teungueth FC (TFC).

L'US Gorée, leader du championnat, reçoit dimanche l'AS Pikine avec l'ambition de se relancer, après avoir été contrainte au nul par la SONACOS à Diourbel, 0-0, lors de la précédente journée.

Les insulaires restaient sur quatre victoires de suite avant le nul vierge contre la Sonacos.

Ils vont vouloir retrouver leur dynamique victorieuse à domicile, au stade Djiagaly Bagayokho de Grand-Yoff, face à des Pikinois qui reviennent d'une victoire prestigieuse (3-0) lors du derby de la grande banlieue dakaroise face à Guédiawaye Football Club.

Face au leader, l'AS Pikine, cinquième au classement, vise un résultat positif pour se rapprocher du podium, alors qu'un éventuel premier faux pas de l'US Gorée pourrait profiter à ses poursuivants.

Le Casa Sports de Ziguinchor, son dauphin, accueille Teungueth FC pour essayer d'enchainer une quatrième victoire à domicile face à des Rufisquois revanchards et décidés à renouer avec la victoire, après deux matchs nuls et une défaite.

Le champion sortant, le Jaraaf de Dakar, se déplace sur les terres pour affronter la lanterne rouge du championnat, Guédiawaye Football Club, après avoir remporté son premier succès de la saison lors de la précédente journée.

Les Crabes, adversaires du Jaraaf, n'ont pas encore obtenu de succès cette saison et se trouvent dans l'obligation d'arrêter la saignée, ce qui passe par un résultat positif devant les Médinois.

Le Stade Amadou Barry étant suspendu, le match GFC-Jaraaf est programmé au stade Léopold Sédar Senghor.

La septième journée de la Ligue 1 sénégalaise va démarrer samedi avec le duel des académies entre DSC et Génération Foot.

Mal en point, quatorzième au classement, GF se déplace à Dakar pour sortir de la zone rouge, mais les académiciens de SICAP n'ont concédé qu'une seule défaite cette saison.

Voici le programme de la septième journée de Ligue 1 :

Samedi : DSC-GF

Dimanche : Gorée-AS Pikine, USO-AJEL, Casa-TFC, GFC-Jaraaf, HLM-Wallydaan, Linguère-SONACOS, Cambèrene-Stade de Mbour

