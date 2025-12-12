Dakar — L'agence belge de coopération internationale, ENABEL, a organisé une cérémonie à la fois festive et de partage d'expériences inspirantes, jeudi, pour célébrer les lauréates de son programme d'autonomisation économique des femmes de la région Afrique et Moyen-Orient dénommé Awa Connect.

Quelque vingt femmes entrepreneures, provenant de quatorze pays, dont le Sénégal, le Mali, le Maroc, le Rwanda, le Mozambique ou encore de la Palestine, ont été mis à l'honneur lors de cette cérémonie tenue dans les jardins de l'ambassade de Belgique à Dakar.

Les récipiendaires évoluent dans des secteurs aussi variés que l'agrobusiness, les industries culturelles et créatives, les BTP, le tourisme, l'économie circulaire et la biodiversité.

S'exprimant à l'entame de la cérémonie, l'ambassadrice du royaume de Belgique a souligné l'importance de mettre en évidence ces femmes leaders, porteuses d'initiatives à "fort impact social", en les primant dans trois catégories : innovation, startup et prix du public.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Ce moment nous réunit autour d'une cause essentielle : l'autonomisation économique des femmes. Cette célébration est importante, car elle permet de mettre en lumière toues ces femmes entrepreneures [...], qui ont des histoires à raconter, des histoires qui sont inspirantes aussi, pour les jeunes femmes entrepreneurs qui veulent justement se lancer" dans l'entrepreneuriat socio-économique, a notamment déclaré Hélène De Bock.

Elle a également salué leur créativité, leur sens de l'innovation et leur résilience, et assuré du renforcement de la coopération belge avec le Sénégal afin d'adresser ensemble les défis liés à l'autonomisation économique des femmes dans le pays.

"La Belgique apporte son soutien à la loi d'orientation sur l'autonomisation des femmes", un projet de loi devant être soumis avant la fin de cette année et qui "crée les conditions d'épanouissement des femmes entrepreneures", d'après Hélène De Bock selon qui l'autonomisation des femmes est un investissement pour l'avenir.

Dans la même veine, la cheffe de coopération à la Délégation de l'Union européenne au Sénégal, a souligné la "force créatrice et la détermination extraordinaires des femmes entrepreneures", les qualifiant de "bâtisseurs d'avenir dans les familles, les entreprises, les startups, les coopératives", entre autres domaines.

"Une femme qui entreprend, c'est toute la communauté et le pays qui gagnent en prospérité", car l'entrepreneuriat féminin, "plus qu'un secteur d'activité, est un levier de transformation économique", selon Nathalie Brajard Rom Stein.

Présent à cette cérémonie de célébration de l'entrepreneuriat féminin en Afrique et au Moyen-Orient, le conseiller technique du ministre de la Famille et des Solidarités, Omar Samb, ainsi que la directrice de de l'Autonomisation économique des femmes, Nancy Ndour, ont exprimé leur reconnaissance à ENABEL et à la Team Europe, pour leur collaboration avec l'Etat du Sénégal dans le développement des écosystèmes entrepreneuriaux féminins.

Des panels regroupant décideurs et entrepreneures, un défilé de mode, un spectacle musical, une exposition d'artisanat et de produits locaux transformés, ont ponctué l'évènement, en présence de Sophie Zingha Sy, directrice générale de l'Agence pour la promotion et le développement de l'artisanat, de même que Régine Debrabandere, manager générale d'ENABEL en Afrique de l'Ouest, entre autres personnalités.