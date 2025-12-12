Sénégal: Une députée suggère l'intervention du khalife des mourides pour faire libérer les zones inondables de Touba

Dakar — La députée Sokhna Awa Seck a demandé vendredi aux autorités de solliciter l'intervention du khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, pour faciliter le déplacement des populations de Touba des zones non habitables.

La parlementaire intervenait lors de la plénière de l'Assemblée nationale portant sur l'examen du projet de budget du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement pour l'exercice 2026.

Elle a suggéré au ministre Cheikh Tidiane Dièye, en charge de ce secteur, de d'impliquer le khalife général des mourides pour une meilleure prise en charge de la problématique des constructions en zones inondables.

"Il faut une concertation avec le khalife général des mourides [Serigne Mountakha Mbacké], pour faciliter le départ des populations des zones non habitables", a-t-elle préconisé, se disant sûre que cette concertation portera ses fruits.

"Touba a sa particularité et en parlant avec le khalife général des mourides, des solutions seront trouvées", a assuré la parlementaire, soulignant que "beaucoup d'espaces" peuvent servir à reloger les populations installées les zones inondables de Touba.

Sokhna Awa Seck a salué les efforts réalisés par les services de l'Hydraulique et de l'Assainissement dans la capitale du mouridisme, notamment à Ndamatou, où des populations ont été indemnisées et déplacées des zones inondables.