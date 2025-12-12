Togo: Grossesse et paludisme - Renforcer la prévention communautaire

12 Décembre 2025
Togonews (Lomé)

Face à la persistance du paludisme dans les milieux ruraux comme urbains, le Togo renforce ses efforts de prévention ciblée.

La ville d'Atakpamé a accueilli jeudi une rencontre consacrée au Traitement préventif intermittent (TPI) pendant la grossesse, une intervention recommandée par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour protéger la femme enceinte et son bébé contre les formes graves de la maladie.

Les échanges ont porté sur les bénéfices du TPI : réduction du risque d'anémie maternelle, diminution des complications à l'accouchement et baisse de la mortalité néonatale.

Ces indicateurs cliniques démontrent que le TPI reste un outil de prévention éprouvé, considéré comme l'un des piliers essentiels de la lutte contre le paludisme chez la femme enceinte.

En renforçant la prévention au niveau communautaire, le Togo entend avancer vers un objectif majeur : réduire significativement la morbidité liée au paludisme et améliorer la santé maternelle et néonatale.

Le TPI demeure, dans cette perspective, un moyen sûr, efficace et scientifiquement validé pour protéger les futures mères et leurs bébés.

Le TPI est une stratégie de santé publique recommandée par l'OMS pour prévenir le paludisme chez les populations à risque, en particulier les femmes enceintes vivant dans les zones de transmission.

Le médicament prescrit est le Sulfadoxine-pyriméthamine. Il est sûr, efficace et bien toléré lorsqu'il est utilisé conformément aux recommandations.

