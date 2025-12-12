Togo: Un guide pour encadrer les pratiques pénitentiaires

La Commission nationale des droits de l'homme (CNDH) a présenté un nouveau Guide du surveillant de l'administration pénitentiaire, un outil destiné à encadrer les pratiques en milieu carcéral et à renforcer la protection des droits humains en détention.

Ce guide, remis au Garde des Sceaux Pacôme Adjourouvi, s'inscrit dans le cadre du projet de consolidation du mécanisme national de prévention de la torture.

Il vise à prévenir les traitements dégradants, garantir le respect des normes internationales et améliorer la gestion quotidienne des prisons.

Ce dispositif s'inscrit dans une démarche globale visant à renforcer l'État de droit et à garantir que le milieu carcéral respecte les standards internationaux de dignité et de protection des personnes privées de liberté.