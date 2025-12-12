Togo: La baisse se précise

Le taux d'inflation a de nouveau reculé en novembre, confirmant la tendance baissière observée tout au long de l'année 2025.

Selon les données publiées par l'Institut national de la statistique (INSEED), il est passée de 0,6 % en octobre à 0,5 % en novembre.

Cette amélioration s'inscrit dans une dynamique amorcée en décembre 2024, lorsque l'inflation culminait encore à 2,9 %. En moins d'un an, elle a été ramenée à l'un de ses niveaux les plus bas, reflet du succès des mesures engagées par le gouvernement pour stabiliser les prix à la consommation.

Parmi ces mesures figurent le soutien renforcé aux producteurs agricoles, les dispositifs d'appui destinés aux ménages les plus vulnérables et les opérations de contrôle des prix menées par les services du ministère du Commerce. Ces actions combinées ont permis de préserver le pouvoir d'achat et d'apporter un réel soulagement aux foyers à revenus modestes.

L'INSEED relève toutefois un léger contraste en novembre : une hausse limitée des prix des produits alimentaires et des boissons non alcoolisées, conformément aux variations habituelles de saison.

Dans l'ensemble, les indicateurs confirment la tendance à la modération de l'inflation, un signal encourageant pour la stabilité économique du pays et la protection du panier familial.