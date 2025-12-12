Togo: La baisse se précise

12 Décembre 2025
Togonews (Lomé)

Le taux d'inflation a de nouveau reculé en novembre, confirmant la tendance baissière observée tout au long de l'année 2025.

Selon les données publiées par l'Institut national de la statistique (INSEED), il est passée de 0,6 % en octobre à 0,5 % en novembre.

Cette amélioration s'inscrit dans une dynamique amorcée en décembre 2024, lorsque l'inflation culminait encore à 2,9 %. En moins d'un an, elle a été ramenée à l'un de ses niveaux les plus bas, reflet du succès des mesures engagées par le gouvernement pour stabiliser les prix à la consommation.

Parmi ces mesures figurent le soutien renforcé aux producteurs agricoles, les dispositifs d'appui destinés aux ménages les plus vulnérables et les opérations de contrôle des prix menées par les services du ministère du Commerce. Ces actions combinées ont permis de préserver le pouvoir d'achat et d'apporter un réel soulagement aux foyers à revenus modestes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'INSEED relève toutefois un léger contraste en novembre : une hausse limitée des prix des produits alimentaires et des boissons non alcoolisées, conformément aux variations habituelles de saison.

Dans l'ensemble, les indicateurs confirment la tendance à la modération de l'inflation, un signal encourageant pour la stabilité économique du pays et la protection du panier familial.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.