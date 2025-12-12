Afrique Centrale: « Le Rwanda a intimement participé à la planification et l'exécution de la guerre dans l'Est de la RDC », affirment les USA

Les États-Unis accusent le Rwanda d'avoir participé activement à la planification et l'exécution de la guerre dans l'Est de la RDC via le M23. Le représentant américain au Conseil de sécurité de l'ONU a dénoncé ces actions ce vendredi 12 décembre, soulignant des implications géopolitiques graves.

Le représentant des USA au Conseil de sécurité de l'ONU, a affirmé que les États-Unis disposent d'informations indiquant que le président rwandais a intimement participé à la planification et à l'exécution de la guerre dans l'est de la RDC en donnant des instructions militaires et politiques depuis des années. Les forces de défense rwandaises auraient fourni une aide matérielle en logistique et formation au M23, et envoyé 5000 à 7000 soldats dans l'Est de la RDC.

Selon lui, ces derniers mois, le Rwanda a déployé plusieurs missiles sol-air et autres armes sophistiquées au Nord et Sud-Kivu pour aider le M23 face à la RDC, avec une nouvelle offensive lancée le week-end dernier vers Uvira, impliquant des forces rwandaises sur le front. « Nous avons aussi des informations qui indiquent qu'il y a des drones suicides qui sont utilisés de plus en plus, de même que l'artillerie, aussi bien par le M23 et par les forces rwandaises, avec des frappes y compris au Burundi ».

Appel au respect des accords

Le représentant des USA a fustigé le fait qu'au lieu d'avancer vers la paix comme avec les efforts du président Trump, le Rwanda mènerait la région vers l'instabilité, violant les accords de Washington par la présence continue de son armée en appui au M23. Le Rwanda doit reconnaître le droit souverain de la RDC à défendre son territoire et à exiger le retrait des forces rwandaises. « Nous échangeons avec toutes les parties pour appeler à la retenue et pour éviter une escalade plus avant, et notamment pour empêcher une rhétorique hostile aux Tutsis », a déclaré le représentant, soutenant un mandat renforcé pour la MONUSCO.