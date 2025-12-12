Cote d'Ivoire: Reconnaissance - Le mérite de 442 travailleurs d'AGL reconnu

Africa global logistics (Agl) Côte d'Ivoire reconnaît le mérite de certains de ses collaborateurs. En effet, cette entreprise a procédé le vendredi 12 décembre 2025, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, à la décoration de 442 de ses valeureux travailleurs.

Ainsi, 11 ont reçu la médaille de Grand Or ; 77, la médaille d'Or ; 231, la médaille de vermeil et 123 travailleurs, la médaille d'argent. A travers cette distinction, cette entreprise entend témoigner sa reconnaissance à ses collaborateurs pour leurs années d'engagement, leur professionnalisme qui permettent à l'entreprise de participer à la transformation de la Côte d'Ivoire.

Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Me Adama Kamara, a salué les responsables de cette société pour l'initiative éminemment civique et sociale, qui consiste à mettre en lumière, à reconnaître et à célébrer la valeur de ceux qui, par leur mérite, leur intelligence et surtout leur coeur font tourner la roue du développement.

« Chaque médaille décernée aujourd'hui est le fruit d'un long parcours, d'une histoire personnelle, d'un sacrifice souvent discret mais jamais inégalé », a déclaré Me Adama Kamara, soulignant que derrière chaque distinction, il y a des nuits de travail, des responsabilités assumées dans la rigueur, des défis relevés avec courage, des imprévus gérés avec professionnalisme et surtout une contribution significative à la performance collective.

Pour lui, la médaille du travail n'est pas un simple morceau de métal accroché au revers d'une veste, elle est un symbole puissant, le témoignage de la République reconnaissante, la marque visible de la fidélité et surtout la signature de la persévérance. « Chers récipiendaires, en vous décorant aujourd'hui, l'Etat de Côte d'Ivoire par mes mains vient valider des pans entiers de vos vies consacrées au service. Vous recevez aujourd'hui des distinctions officielles qui attestent votre engagement exemplaire », a expliqué le ministre.

La présidente du conseil d'administration d'Agl Côte d'Ivoire, Martine Coffi-Studer, a remercié le ministre Adama Kamara et à travers lui, le Président de la République, Alassane Ouattara, ainsi qu'au gouvernement pour avoir permis cette distinction. « Vous venez de recevoir la médaille de l'ordre du travail, symbole d'honneur et de mérite. Que cette distinction soit pour vous une source de fierté mais également un témoignage de notre reconnaissance sincère », a-t-elle indiqué à l'endroit des récipiendaires.

La directrice générale, Asta-Rosa Cissé, a souligné que cette cérémonie intervient à un moment important de cette entreprise qui a engagé une transformation ambitieuse et structurée. Selon elle, ces distinctions reflètent le travail, l'engagement et le professionnalisme de ses collaborateurs qui constituent l'un des piliers essentiels. Grâce à leur dévouement, l'entreprise joue un rôle stratégique dans le secteur de la logistique, en facilitant la circulation des flux commerciaux à l'échelle nationale et régionale.

« Je félicite les récipiendaires et encourage toutes nos équipes à continuer de s'investir pleinement pour contribuer au succès et à la croissance durable de l'entreprise », a-t-elle exhorté.