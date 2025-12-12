Cote d'Ivoire: Business For Gender Equality (B4Gender) - La Sodexam adhère à l'initiative de promotion d'un système éducatif inclusif

La Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique (Sodexam) rejoint l'initiative Business For Gender Equality (B4Gender). Cette adhésion sera concrétisée lors d'une cérémonie officielle de signature de convention ce lundi 15 décembre 2025, à partir de 10h, dans la zone aéroportuaire, entre le nouvel adhérent et l'équipe de pilotage de l'initiative B4Gender. Cela, en présence du Comité de concertation État-secteur privé (Ccesp) - initiateur du projet - et ses partenaires.

Pour rappel, B4Gender ambitionne d'instaurer un espace de dialogue et de partenariat durable entre le secteur public, le secteur privé et la société civile. L'objectif est de mobiliser des ressources pour promouvoir l'équité et l'égalité de genre dans le système éducatif ivoirien, en cohérence avec la politique genre du ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation (Mena).

Quatre projets structurants permettent de répondre aux défis d'inclusion en milieu scolaire, dont « Espaces filles », un projet d'aménagement d'infrastructures d'hygiène adaptées pour réduire l'absentéisme lié à la précarité menstruelle au profit de 52 000 jeunes filles. Le second projet, « Trajets sûrs », porte sur la sécurisation des routes scolaires ainsi que des actions de prévention pour limiter les risques d'insécurité, au bénéfice de près de 100 000 élèves.

À travers le projet « Réussir ensemble », l'initiative vise l'adaptation des infrastructures et des ressources pédagogiques pour favoriser l'inclusion scolaire des enfants en situation de handicap, avec 2 500 élèves bénéficiaires. Le projet « Secur Food - Opération 500 Francs » consiste en la distribution de 250 000 repas nutritifs par an aux élèves vulnérables, afin d'améliorer leur santé, leur concentration et leur réussite scolaire.

Pour ces projets, B4Gender offre aux entreprises l'opportunité de renforcer leur stratégie Rse (Responsabilité sociale des entreprises), tout en contribuant à un impact social réel, mesurable et visible. Les partenariats peuvent prendre diverses formes : financement, dons en nature (équipements, kits d'hygiène, fournitures) ou co-création de solutions avec les Ong.

Pour rappel, l'initiative B4Gender découle des résolutions issues de la 6e édition de la Journée nationale de partenariat État-secteur privé (Jnp 2023), tenue les 6 et 7 novembre 2023. À cette occasion, un partenariat stratégique a été établi entre des organisations de la société civile, le Ccesp et le Millennium challenge corporation (Mcc), via son organe d'exécution, le Millennium challenge account - Côte d'Ivoire (Mca-CI).