Cote d'Ivoire: Vision démographique - La politique nationale de population 2026-2036 en chantier

C'est un tournant stratégique pour la Côte d'Ivoire. Réunis le jeudi 11 décembre 2025, à Abidjan, experts, institutions publiques, partenaires au développement et acteurs de la société civile ont posé les bases de la prochaine Politique nationale de population (Pnp) 2026-2036, tout en validant le bilan de la décennie écoulée.

Organisé par le ministère de l'Économie, du Plan et du Développement (Mepd), à travers l'Onp et avec l'appui de l'Unfpa, l'atelier marque le début d'un nouveau cycle de réflexion et d'orientation sur les enjeux démographiques nationaux.

Adoptée en 2015 pour mieux préparer le pays au dividende démographique, la Pnp 2015-2025 a permis de structurer la gouvernance populationnelle et de renforcer la prise en compte des enjeux démographiques dans les politiques publiques. Les participants ont passé en revue les résultats obtenus, les insuffisances constatées et les perspectives à consolider.

Le directeur général de l'Onp et coordonnateur national de la Pnp, le Dr Hinin Moustapha, a salué l'engagement de toutes les parties prenantes qui ont assuré et facilité la mise en oeuvre de la Pnp 2015-2025. « Les interventions de cette Pnp ont contribué à faire de la dynamique démographique un levier de croissance inclusive et de cohésion sociale », a-t-il déclaré.

Il a également souligné la nécessité pour la Côte d'Ivoire d'intégrer davantage les questions de population dans la planification, au regard de la forte dynamique de la population jeune. Cette ressource stratégique appelle à améliorer la qualité du capital humain et à créer des emplois massifs et décents.

Pour l'Unfpa, représenté par le Deputy Mohamed Ahmed Abd, l'engagement pris aux côtés du gouvernement s'est traduit par deux cycles de coopération structurants entre 2015 et 2025. Qui ont défini les chantiers de l'Unfpa dans les différentes régions du pays. Il a confirmé la poursuite de cet accompagnement à travers un nouveau programme cyclique 2026-2030, afin que « personne ne soit laissé de côté ».

Par ailleurs, la présentation de Dr Koko Angelo, chef de département de l'ingénierie et des statistiques à l'Onp, a permis d'exposer les leçons apprises et les recommandations du bilan de la Pnp 2015-2025, puis de dégager les orientations majeures qui guideront l'élaboration de la nouvelle Pnp 2026-2036. Celle-ci devra répondre aux mutations rapides du pays et renforcer la contribution de la variable population au développement de la Côte d'Ivoire.

Le directeur de cabinet, le Dr Yéo Nahoua, représentant la ministre de l'Économie, du Plan et du Développement, Nialé Kaba, a souligné le caractère stratégique de cette nouvelle politique de population 2026-2036 : « Notre objectif est de bâtir un développement harmonieux, inclusif et durable, soutenu par une population en bonne santé, bien éduquée et qualifiée. » Il a précisé que cette nouvelle Pnp devra s'articuler autour des cadres nationaux et internationaux de développement, notamment le Pnd 2026-2030, les Odd, l'Agenda 2063 et le Programme d'action de la Cipd (Conférence internationale sur la population et le développement, 1994).

La Pnp entend ainsi optimiser la structure démographique du pays pour tirer pleinement parti du dividende démographique, moteur essentiel de croissance et de transformation structurelle. Insistant sur la démarche « inclusive, participative et multisectorielle » attendue, il a rappelé que le processus de formulation a été adopté par le Conseil des ministres du 17 septembre 2025.

Au nom de la ministre de l'Économie, du Plan et du Développement, il a officiellement lancé le processus de formulation de la Politique nationale de population 2026-2036, ouvrant ainsi une nouvelle étape décisive pour le pilotage démographique et le développement durable de la Côte d'Ivoire.