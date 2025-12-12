Cote d'Ivoire: Équipements militaires - La Turquie veut ouvrir une coopération avec la Côte d'Ivoire sur les solutions textiles

Conduite par l'Assemblée des exportateurs de Turquie, avec le soutien du ministère du Commerce de la République de Turquie, une mission d'exploration du marché ivoirien par le groupe turque Raff Military Textile est prévue du 14 au 20 décembre, à Abidjan.

Raff Military Textile, premier fabricant turc d'uniformes militaires, d'équipements policiers et de textiles techniques de protection, effectuera une visite d'affaires de haut niveau à Abidjan, du 14 au 20 décembre 2025. Cette mission officielle est organisée sous la coordination de l'Assemblée des exportateurs de Turquie, la Tim, avec le soutien du ministère du Commerce de la République de Turquie.

Marquant une étape clé dans l'expansion de ce groupe turc en Afrique de l'Ouest, cette visite d'exploration a pour objectif d'établir des partenariats durables pour la modernisation des équipements de sécurité et d'urgence en Côte d'Ivoire.

Des réunions institutionnelles et des rencontres B2B avec des acteurs publics de la défense et de la sécurité ainsi que des distributeurs locaux sont prévues, afin d'explorer les possibilités de coopération en matière de production, de continuité d'approvisionnement et de développement de solutions textiles techniques adaptées aux conditions extrêmes (équipements balistiques, tenues de pompiers, etc.).

Pour le directeur général de Raff Military Textile, Eray Yükseloğlu, il s'agit d'une étape importante dans le renforcement des liens commerciaux et de coopération en matière de sécurité entre la Turquie et l'Afrique de l'Ouest, avec la Côte d'Ivoire comme porte d'entrée.

« La Côte d'Ivoire représente un marché dynamique et prometteur pour notre entreprise. Participer à cette délégation officielle nous permet de comprendre directement les besoins opérationnels des institutions de la région, qu'il s'agisse d'équipements militaires, policiers ou de textiles avancés pour les pompiers. Notre objectif est d'établir des partenariats durables capables de renforcer les capacités de sécurité et de réponse d'urgence du pays », précise-t-il.

Forte de 80 ans d'expérience, l'entreprise évaluera donc les opportunités d'intégration régionale, de transfert de savoir-faire et de modèles de partenariats durables adaptés aux besoins opérationnels croissants de la Côte d'Ivoire.