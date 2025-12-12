Cote d'Ivoire: Digitalisation - Salesforce Trailblazer Côte d'Ivoire clôture son programme de formation de 100 jeunes

La Communauté Salesforce Trailblazer Côte d'Ivoire a organisé une conférence de presse le mercredi 10 décembre 2025 à Cocody, pour marquer la clôture du programme « Les 100 pionniers Trailblazer ».

Cette rencontre visait à présenter la première cohorte, exposer l'impact de Salesforce sur la jeunesse et les entreprises, annoncer les perspectives pour 2026, notamment le programme Job-Ready et favoriser les échanges avec les médias et les partenaires.

Cette initiative s'inscrit pleinement dans la Vision Côte d'Ivoire 2030. Elle contribue à la démocratisation des compétences numériques, à la montée en compétence de la jeunesse, à la constitution d'un vivier de talents certifiés, au renforcement de la souveraineté numérique et à l'émergence d'un écosystème digital compétitif.

Le programme « 100 pionniers Trailblazer » a permis de former 100 jeunes, dont 38 % de femmes, pendant 12 jours, à savoir du 15 novembre au 9 décembre 2025, sur Salesforce, un logiciel de gestion de la relation client (Crm) basé sur le cloud. Ce Crm est utilisé par plus de 150 000 entreprises et constitue un moteur de transformation digitale dans tous les secteurs d'activité.

« Ce programme a montré que le logiciel Salesforce est accessible à tous. Pas besoin d'être ingénieur, anglophone ou informaticien pour commencer. Nous avons levé les barrières et ouvert une porte vers les compétences numériques de demain », a déclaré Richard Goh, leader de la communauté Salesforce Côte d'Ivoire.

En collaboration avec plusieurs partenaires, dont Guimini, représenté par Martial Koko, le programme bénéficie également d'un appui pour l'accès à des stages pré-emploi.

La prochaine étape est déjà prévue. « Job-Ready », un programme avancé, orienté vers l'employabilité rapide, sera lancé en 2026.

Une cérémonie officielle se tiendra le 19 décembre 2025, pour la présentation des 100 jeunes formés, qui recevront un certificat. Cette promotion portera le nom d'Édith Brou.