Sénégal: Trafic international de fret aérien - Une hausse de 4,1 % enregistrée en octobre 2025

L'Association du transport aérien international (Iata) a publié ses données sur les marchés mondiaux de fret aérien en octobre. Selon le communiqué de presse, la demande totale, mesurée en tonnes-kilomètres de chargement (Ctk), a augmenté de 4,1 % par rapport à octobre 2024 (+4,8 % pour les opérations internationales).

L'Iata informe que la capacité, mesurée en tonnes-kilomètres de chargement offertes (Actk), a augmenté de 5,1 % par rapport à octobre 2024 (+6,4 % pour les opérations internationales).

« La demande dans le secteur du fret aérien a augmenté de 4,1 % en octobre, pour un huitième mois d'affilée de croissance, ce qui établit un nouveau record mensuel de volume. Alors que le corridor commercial entre l'Asie et l'Amérique du Nord en est à un sixième mois de contraction, on observe pour octobre une croissance dans les deux chiffres ou tout près dans le marché intérieur asiatique, et dans les corridors entre le Moyen-Orient et l'Europe et entre l'Europe et l'Asie. Ce changement dans le modèle de croissance indique que le fret aérien permet aux chaînes d'approvisionnement de s'adapter aux impacts des tarifs douaniers américains. Cette nouvelle positive est particulièrement d'importance puisque le secteur du fret aérien aborde la saison de pointe des expéditions du quatrième trimestre », déclare Willie Walsh, directeur général de l'Iata.

L'Iata fait savoir que le commerce mondial de biens a augmenté de 5,3 % en septembre, en glissement annuel.

En plus, la production industrielle mondiale a augmenté de 3,7 % en septembre, en glissement annuel, ce qui représente le rythme de croissance le plus rapide depuis mars 2025, et le chiffre mensuel le plus élevé depuis la fin de 2022.

Quant aux prix du carburéacteur, ils ont augmenté de 2,5 % en octobre, même si le pétrole brut a baissé, alors que le marché du diesel s'est resserré, portant la marge de craquage du carburéacteur à presque le double de l'an passé.

L'Iata souligne que l'opinion dans le secteur manufacturier mondial s'est améliorée légèrement en octobre, et le Pmi a augmenté pour un troisième mois d'affilée, atteignant 51,45. L'indice des nouvelles commandes d'exportations s'est légèrement détérioré, s'établissant à 48,31, ce qui demeure inférieur au seuil de 50 points, et reflète la prudence persistante dans le contexte de l'incertitude liée aux tarifs.