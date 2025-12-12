Sénégal: Hausse de 55,3% du résultat net comptable de la société Sicable au premier semestre 2025

A l'issue du terme du premier semestre 2025, le résultat net comptable de la Société ivoirienne de câbles (Sicable) a connu une hausse de 55,3% par rapport au premier semestre 2024, selon le rapport d'activité établi par la direction de cette entreprise.

Ce résultat net s'est élevé à 851,5 millions de FCFA contre 548,4millions de FCFA au 30 juin 2024.

Le chiffre d'affaires a, de son côté, progressé de 12% à 11 milliards de FCFA contre 10 milliards de FCFA au premier semestre 2024. Selon la direction de la Sicable, cette progression est tirée par une forte demande sur le 2ème trimestre du fait des anticipations des commandes clients liées à l'année électorale. Concernant l'activité de négoce, elle souligne que le chiffre d'affaires du premier semestre 2025 affiche une croissance de +15% par rapport au premier semestre 2024, expliquée par les ventes réalisées sur le deuxième trimestre 2025 (+42% par rapport au deuxième trimestre 2024).

Par ailleurs, les responsables de la Sicable estiment qu'au niveau de l'activité de production, les volumes de ventes de câbles fabriqués en 2025 (1,484 tonne) sont en léger retrait par rapport à 2024 (1,522 tonne) à la même période. Par contre, le chiffre d'affaires correspondant est en augmentation de +8% comparé à 2024, en lien avec la hausse des ventes de produits à tarifs plus élevés. De l'avis toujours des responsables de la société, si la hausse de +11% des cours LME des métaux observée sur le premier trimestre a porté l'augmentation de +16% du chiffre d'affaires sur la même période, la baisse des cours de 5% sur le deuxième trimestre a contribué à réduire cette avance.

Une hausse de 36% est relevée concernant la valeur ajoutée avec une réalisation de 2,024 milliards de FCFA contre 1,504 milliard de FCFA à fin juin 2024.

Pour ce qui est de l'excédent brut d'exploitation (EBE), il enregistre un accroissement de 59% à 1,396 milliard de FCFA contre 880 millions de FCFA au 30 juin 2024.

La même fourchette de hausse est notée concernant le résultat d'exploitation à 1,260 milliard de FCFA contre 834 millions de FCFA au premier semestre 2024 (+51,2%). L'équipe dirigeante de la Sicable estime que cet accroissement est la conséquence de la hausse des cours des métaux sur le premier trimestre 2025 et l'augmentation de la demande sur des articles à marge plus élevée.

La même tendance haussière est notée au niveau du résultat des activités ordinaires qui affiche un solde de 1,292 milliard de FCFA contre 890 millions de FCFA au 30 juin 2024.

Sur la perspective de clôture 2025, la direction de la Sicable estime que la progression du chiffre d'affaires observée sur le second trimestre par anticipation des élections devrait se poursuivre sur le troisième. « Cette hausse devrait être suffisante pour compenser le ralentissement prévu sur le dernier trimestre, et traduire in fine une croissance conjoncturelle du chiffre d'affaires » a-t-elle ajouté.