Sénégal: Quand Serigne Saliou Salam revisite la Murîdiyyah - Entre fidélité au Cheikh et modernité du regard

« Pour une relecture de la Murîdiyyah : esquisse d'une vision » explore la pensée réformatrice du Professeur Saliou Salam, mise en lumière et enrichie par la traduction de Serigne Mbacké Mouhamed Lô, offrant au lecteur une approche renouvelée et accessible de cet héritage spirituel et intellectuel.

Publié pour la première fois en 2017 et réédité en 2025 par le FAVOCAB (Fonds d'appui pour la vulgarisation des oeuvres de Cheikh Ahmadou Bamba), l'ouvrage du Professeur Serigne Saliou Salam, « Pour une relecture de la Murîdiyyah : esquisse d'une vision », s'impose aujourd'hui comme une référence majeure dans la littérature intellectuelle mouride. Écrit en arabe et traduit en français par Serigne Mbacké Mouhamed Lô, ce livre dense et rigoureux propose une approche nouvelle du legs spirituel et intellectuel de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur de la confrérie mouride.

Une oeuvre charnière pour la pensée mouride

Fruit de près d'un demi-siècle de recherche et d'enseignement, l'ouvrage du Professeur Salam se situe à la croisée de la philosophie, de la théologie et de la sociologie religieuse. Issu d'une grande lignée religieuse du Baol, formé au Maroc et profondément ancré dans la tradition soufie, l'auteur y développe une réflexion magistrale sur les fondements épistémologiques et spirituels de la Murîdiyyah, présentée comme un système global et cohérent de pensée islamique.

De l'arabe au français, une oeuvre fondatrice : la vision mouride revisitée par Saliou Salam et traduite par Serigne Mbacké LôLe livre se structure autour de quatre chapitres, abordant successivement les principes méthodologiques de lecture du patrimoine mouride, l'analyse du rôle réformateur de Cheikhoul Khadim, la dimension décisive du Bay'ah (pacte d'allégeance) comme tournant mystique et social, et enfin, une étude approfondie des Qaṣâ'id, les poèmes inspirés du Cheikh. À travers ces axes, le Professeur Salam éclaire le sens profond du Khidmah (le service), notion centrale qu'il interprète comme le pivot d'une spiritualité active, ouverte sur la société et le monde.

Une traduction érudite et exigeante

La version française signée Serigne Mbacké Mouhamed Lô constitue en soi un travail d'une rigueur remarquable. Le traducteur, conscient de la complexité linguistique et conceptuelle de l'oeuvre, s'attache à restituer fidèlement la pensée du Professeur Salam tout en la rendant accessible au lecteur francophone. Il confie avoir dû puiser dans un vaste corpus de références soufies, philosophiques et littéraires, pour offrir une traduction équilibrée entre fidélité au texte et clarté d'expression.

Dans sa postface, il explique les défis liés à la traduction d'un texte mystique en langue française - entre fidélité au sens et exigence académique - tout en insistant sur le rôle de la traduction comme pont entre les générations de chercheurs mourides.

Un appel à la redécouverte

Au-delà de l'analyse, « Pour une relecture de la Murîdiyyah : esquisse d'une vision » se veut une invitation à repenser la confrérie dans le contexte des mutations du monde contemporain. L'auteur plaide pour une lecture critique, ouverte et contextualisée du patrimoine khadimique, dépassant les lectures unilatérales, littéralistes ou idéologiques.

Le livre, par sa profondeur et son originalité, marque une étape essentielle dans la redéfinition du discours intellectuel mouride. Il incarne à la fois la fidélité à la tradition et l'audace de la réflexion moderne.

En un mot, le Professeur Saliou Salam a offert à la pensée mouride un cadre conceptuel renouvelé, et Serigne Mbacké Mouhamed Lô, en le traduisant, l'a offert au monde francophone. Ensemble, ils signent une oeuvre majeure qui réconcilie érudition, spiritualité et engagement intellectuel.