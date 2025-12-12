Sénégal: Université du Sénégal Oriental - Le recteur Cabral dénonce les constructions irrégulières sur le site

Ce 12 décembre 2025, lors d'une visite de chantier à Tambacounda, le coordinateur-recteur de l'Université du Sénégal oriental (USO), François Joseph Cabral, a réaffirmé sa volonté de protéger le domaine de l'institution, menacé par des constructions irrégulières.

L'Uso repose sur une assiette de 350 hectares, dont 53 ha déjà bâtis. Le recteur juge incompréhensible l'apparition de bâtiments privés dans l'enceinte universitaire. « Le patrimoine de l'État ne peut être spolié », a-t-il rappelé, indiquant que le problème a été signalé aux autorités.

Il a souligné que les 300 hectares restants doivent accueillir une véritable ville universitaire, incluant un hôpital de niveau 4 et des infrastructures modernes, à l'image de l'Université Mohammed VI au Maroc.

La délégation d'universitaires ayant pris part à la visite a formulé des observations techniques. Le colonel Édouard Badji salue la construction d'un centre de santé provisoire de 200 m², et recommande l'élargissement de l'estrade du grand amphithéâtre de 1 500 m² et l'installation de ports RJ45 pour l'enseignement à distance.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

De son côté, le directeur des travaux, Adama Thiokon Traoré, estime l'avancement des gros oeuvres à 78,8 %, et assure que les infrastructures seront livrées en octobre 2026, conformément aux engagements pris.