Sénégal: Extension du TER - Le trafic suspendu les 13 et 14 décembre

Dans le cadre du projet d'extension du Train express régional (TER) vers l'aéroport international Blaise-Diagne (AIBD), l'Agence pour la Promotion de l'Investissement et des Grands Travaux (APIX) a annoncé, à travers un communiqué, la réalisation de travaux de raccordement de nouvelles infrastructures.

Ces opérations, menées avec la Senter et la Seter, nécessiteront une interruption totale du trafic ferroviaire durant le week-end. Aucun train ne circulera les samedi 13 et dimanche 14 décembre, précisent les services du TER.

Les autorités invitent les usagers à prendre leurs dispositions pour leurs déplacements durant ces deux jours. Elles remercient par ailleurs les voyageurs pour leur compréhension face à ces perturbations liées à l'avancement du chantier d'extension.