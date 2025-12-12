Sénégal: Thiès - La 45e promotion de l'Enoa présentée au drapeau après 90 jours de formation initiale intense

La cour de l'école nationale des officiers d'active (ENOA) de la base aérienne de Thiès a abrité, le vendredi 12 décembre, la cérémonie de remise de drapeau à la 45e promotion de l'ENOA. Devant un parterre d'invités civils et militaires, sous la présidence du commandant de la zone militaire numéro 7, le colonel El Hadji Omar Faye, la promotion a reçu le drapeau sous la supervision du commandant de l'ENOA, le colonel Samba Fall.

Après une formation initiale intense de 90 jours, ces élèves officiers franchissent ainsi la première étape de leur carrière, consacrée par la présentation au drapeau. Composée de 137 stagiaires, dont six femmes, la 45e promotion a intégré l'école le 8 octobre 2025. Elle comprend 118 Sénégalais et 19 élèves officiers venant de 19 pays africains : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Gabon, Gambie, Guinée-Bissau, République de Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad et Togo.

Ces élèves officiers, issus de l'armée de l'air, de la marine, de l'armée de terre et de la gendarmerie, ont été admis à 75 % par concours direct, le reste par voie semi-directe. Le colonel Samba Fall a rappelé l'importance du drapeau, sa signification et la lourde responsabilité de le défendre en tout temps, en tous lieux, et en toutes circonstances, y compris au prix du sacrifice suprême.

Toujours encadré par une garde, le drapeau représente la République et ses protecteurs, auxquels les élèves officiers appartiennent désormais. Le commandant a également retracé l'histoire du drapeau et expliqué le symbole qu'il incarne par rapport aux promotions précédentes, à l'armée et à la nation.

Honneur au drapeau

Le commandant a rappelé que le drapeau du Sénégal est composé de trois bandes verticales égales : verte, jaune-or et rouge, avec une étoile verte à cinq branches. Le vert symbolise l'islam pour les musulmans, l'espérance pour les chrétiens et la fécondité pour les animistes.

Le jaune-or représente les richesses, le fruit du travail et l'élévation économique du peuple, ainsi que l'esprit, les arts et les lettres. Le rouge renvoie au sang, à la vie et au sacrifice consenti par la nation, ainsi qu'à la lutte contre le sous-développement.

L'étoile à cinq branches symbolise l'ouverture du Sénégal aux cinq continents, le ciel et les valeurs spirituelles. Sa couleur verte exprime l'espoir et la jeune indépendance de la République du Sénégal. Ainsi, le drapeau constitue l'emblème national : le profaner ou le défier équivaut à porter atteinte à l'honneur de chaque Sénégalais.

Sur la face extérieure du drapeau sont gravés « République du Sénégal » et « École nationale des officiers d'active », tandis que la face intérieure mentionne la devise nationale « Un peuple - un but - une foi », celle de l'armée « On nous tue, on ne nous déshonore pas » et celle de l'ENOA, « Xél-Jom-Fit », signifiant intelligence et goût du savoir, sens de l'honneur et courage.

Selon le commandant de l'ENOA, les élèves officiers de la 45e promotion intègrent désormais une élite de citoyens, héritiers d'une tradition où l'homme n'avait besoin que d'un cheval, d'un fusil et d'une noix de cola pour mourir pour l'honneur. Après ce rappel historique, le commandant a souligné le contexte opérationnel et professionnel complexe actuel, où la capacité d'adaptation est cruciale pour maintenir l'équilibre.

La cérémonie s'est clôturée par un défilé à pied.