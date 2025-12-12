Afrique: Mondial 2026 - Un match amical entre le Sénégal et l'Argentine en cours de finalisation

Le Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football (FSF) s'est réuni ce vendredi 12 décembre 2025 et a examiné plusieurs points relatifs à la préparation de l'équipe nationale, dont deux matchs amicaux contre l'Argentine et l'Arabie saoudite. Ces deux rencontres s'inscrivent dans le cadre de la préparation à la Coupe du monde 2026.

Pour réussir un grand rendez-vous international, il faut une préparation de qualité à la hauteur des ambitions. La nouvelle équipe fédérale semble l'avoir compris et travaille dans ce sens. Avec la Coupe du monde 2026 en ligne de mire, les Lions ne comptent pas simplement « participer pour participer ». Ils rêvent plus grand. Après avoir bouclé un match amical contre l'un des pays hôtes du Mondial, les États-Unis, prévu le 31 mai à Charlotte, la Fédération sénégalaise de football annonce qu'elle est en train de finaliser deux autres rencontres pour le mois de mars 2026. Il s'agirait de matchs contre l'Argentine et l'Arabie saoudite, deux duels dignes d'un Mondial pour une préparation optimale.

Sénégal vs Argentine, une affiche de rêve

Un duel opposant les Lions aux champions du monde en titre a longtemps été voulu et réclamé par les supporters sénégalais. Il pourrait bien avoir lieu. Une affiche digne d'un match de phase finale de Coupe du monde, idéale pour bien se préparer et jauger son niveau. Les coéquipiers de Lionel Messi combinent parfaitement les footballs africain et européen. Ils sont connus pour leur agressivité, leur technique, mais aussi et surtout leur grande solidarité. L'Argentine est l'illustration parfaite de « jouer en équipe ». Ce serait donc très intéressant pour les Lions de se mesurer à eux.

Pape Thiaw - Hervé Renard, un duel de stratèges

Après l'Argentine, les hommes de Pape Thiaw devraient aussi se mesurer à l'Arabie saoudite portée par le « sorcier blanc », Hervé Renard. Cette rencontre est certes moins prestigieuse que celle face à l'Albiceleste, mais elle sera importante et pourrait offrir un beau duel. La majorité des joueurs des Faucons verts évoluent dans les meilleures équipes du championnat saoudien, telles qu'Al Hilal, Al Ahly ou Al Nassr, et côtoient donc au quotidien certains des cadres de la sélection sénégalaise comme Sadio Mané, Kalidou Koulibaly et Édouard Mendy.

L'Arabie saoudite est aussi une équipe qui a beaucoup progressé ces dernières années avec Hervé Renard aux commandes. Ce dernier pourrait poser un véritable casse-tête tactique à Pape Thiaw.

Les Lions seront ainsi bien préparés pour disputer cette 23e édition de la Coupe du monde. Le programme est très riche et les ambitions seront naturellement plus grandes.